قازاق حالقىنىڭ ەلدەگى ۇلەس سالماعى 80-85 پايىزعا جەتۋى مۇمكىن - سايروۆ
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ دامۋى ءۇشىن مەملەكەتتىڭ ىشكى تۇراقتىلىعى ماڭىزدى. بۇل تۋرالى Kazinform تىلشىسىنە بەرگەن سۇحباتىندا ق ر پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى ەرلان سايروۆ ايتتى.
- كونستيتۋتسيانىڭ 9-بابىنىڭ 1-تارماعىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك ءتىلى - قازاق ءتىلى دەپ ناقتى كورسەتىلگەن. بۇل - نەگىزگى پوستۋلات. قازىرگى جاعدايعا نازار اۋداراتىن بولساق، ورتا مەكتەپتە ءبىلىم الىپ جاتقان وقۋشىلاردىڭ شامامەن 70 پايىزى قازاق تىلىندە وقيدى. جوعارى وقۋ ورىندارىندا دا قازاق تىلىندە ءبىلىم الاتىن ستۋدەنتتەردىڭ ۇلەسى 70 پايىزعا جەتكەن. سونىمەن قاتار، بۇگىندە قازاقستان حالقىنىڭ قۇرامىنداعى قازاقتاردىڭ ۇلەسى 70 پايىزدان استى. بۇل دەرەكتەر مەملەكەتتىك ءتىلدىڭ دامۋىنا بارلىق مۇمكىندىك بار ەكەنىن كورسەتەدى، - دەيدى ماجىلىسمەن.
دەپۋتات قازاق ءتىلىنىڭ بولاشاعىنا قاتىستى دا پىكىر ءبىلدىردى.
- قازىرگى كۇردەلى گەوساياسي احۋال مەن ۋاقىت تالابىن ەسكەرە وتىرىپ، قازاقستاننىڭ تاۋەلسىزدىگىن الداعى ۇزاق جىلدارعا ساقتاپ قالۋ ءۇشىن ەل ىشىندەگى تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتەتىن تەتىكتەردى قالىپتاستىرۋ قاجەت. كونستيتۋتسيادا مەملەكەتتىك ءتىلدىڭ قازاق ءتىلى رەتىندە بەكىتىلۋى - باستى قاعيدا. ال باسقا تىركەستەر مەملەكەتتىڭ تۇتاستىعى مەن ىشكى تۇراقتىلىعىن ساقتاۋعا باعىتتالعان بەلگىلى ءبىر مەحانيزمدەر رەتىندە قاراستىرىلۋى ءتيىس. الداعى 10-15 جىلدا قازاق حالقىنىڭ ەلدەگى ۇلەس سالماعى 80-85 پايىزعا جەتۋى مۇمكىن. سول كەزدە مەملەكەتتىك ءتىلدىڭ قوعامداعى ورنى تولىق ءارى مىزعىماي ورنىعادى، - دەيدى ەرلان سايروۆ.
ايتا كەتەيىك، ءماجىلىس دەپۋتاتى، «اق جول» دەموكراتيالىق پارتياسىنىڭ ءتوراعاسى ازات پەرۋاشيەۆ جاڭا رەفورماعا وڭ باعاسىن بەردى.