    18:13, 23 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    قايتارىلمايتىن ۇشاق بيلەتتەرى بويىنشا وزگەرىس ەنگىزۋ ۇسىنىلدى - قوعامدىق پالاتا

    استانا. KAZINFORM - بۇگىن ماجىلىستە اۆياتسيالىق قىزمەت ماسەلەسىن تالقىلاۋ كەزىندە قوعامدىق پالاتا ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى عالىم بايتوق اۆيا پارككە قاتىستى پىكىر ايتتى.

    ұшақ
    Фото: freepik

    - قايتارىلمايتىن بيلەتتەر تاقىرىبى - پرينتسيپتىك ماسەلە. بۇل رەتتە، مينيسترلىكتىڭ ۇستانىمى مەن قوعامدىق سۇرانىس قيىسپايدى. قايتارىلمايتىن بيلەتتەر ماسەلەسى بويىنشا بارلىق تاۋەكەل جولاۋشىعا اۋدارىلعان. ءتىپتى ماڭىزدى ومىرلىك جاعدايلاردا دا قاراجاتتى قايتارىپ الۋ مۇمكىندىگىنەن ايىرادى. اۆياتسيا - قارجىلىق قۇرال ەمەس، الەۋمەتتىك ماڭىزدى كولىك ءتۇرى. مەملەكەت كەلىسىمشارتتىڭ ءالسىز تاراپىن - ازاماتتى قورعاۋعا مىندەتتى، - دەدى ع. بايتوق پارلامەنتى ءماجىلىسى جانىنداعى قوعامدىق پالاتا وتىرىسىندا.

    ونىڭ پايىمىنشا، بۇل ماسەلە بويىنشا ءتيىستى شەشىم جاساۋ كەرەك.

    - ءبىزدىڭ ۇسىنىس ايقىن، ىشكى رەيستەردەگى قايتارىلمايتىن بيلەتتەرگە تىيىم سالۋ كەرەك نەمەسە كەپىلدەندىرىلگەن قايتارىم قامتاماسىز ەتىلۋى ءتيىس. سونداي-اق وسى ماسەلەدە اۋە كولىگىمەن ساپارلاۋ كۇنىن تەگىن وزگەرتۋدى پىسىقتاۋعا بولادى، - دەدى ساراپشى.

    اۆتور

    رۋسلان عابباسوۆ

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
