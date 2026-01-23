قايتارىلمايتىن ۇشاق بيلەتتەرى بويىنشا وزگەرىس ەنگىزۋ ۇسىنىلدى - قوعامدىق پالاتا
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ماجىلىستە اۆياتسيالىق قىزمەت ماسەلەسىن تالقىلاۋ كەزىندە قوعامدىق پالاتا ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى عالىم بايتوق اۆيا پارككە قاتىستى پىكىر ايتتى.
- قايتارىلمايتىن بيلەتتەر تاقىرىبى - پرينتسيپتىك ماسەلە. بۇل رەتتە، مينيسترلىكتىڭ ۇستانىمى مەن قوعامدىق سۇرانىس قيىسپايدى. قايتارىلمايتىن بيلەتتەر ماسەلەسى بويىنشا بارلىق تاۋەكەل جولاۋشىعا اۋدارىلعان. ءتىپتى ماڭىزدى ومىرلىك جاعدايلاردا دا قاراجاتتى قايتارىپ الۋ مۇمكىندىگىنەن ايىرادى. اۆياتسيا - قارجىلىق قۇرال ەمەس، الەۋمەتتىك ماڭىزدى كولىك ءتۇرى. مەملەكەت كەلىسىمشارتتىڭ ءالسىز تاراپىن - ازاماتتى قورعاۋعا مىندەتتى، - دەدى ع. بايتوق پارلامەنتى ءماجىلىسى جانىنداعى قوعامدىق پالاتا وتىرىسىندا.
ونىڭ پايىمىنشا، بۇل ماسەلە بويىنشا ءتيىستى شەشىم جاساۋ كەرەك.
- ءبىزدىڭ ۇسىنىس ايقىن، ىشكى رەيستەردەگى قايتارىلمايتىن بيلەتتەرگە تىيىم سالۋ كەرەك نەمەسە كەپىلدەندىرىلگەن قايتارىم قامتاماسىز ەتىلۋى ءتيىس. سونداي-اق وسى ماسەلەدە اۋە كولىگىمەن ساپارلاۋ كۇنىن تەگىن وزگەرتۋدى پىسىقتاۋعا بولادى، - دەدى ساراپشى.
رۋسلان عابباسوۆ