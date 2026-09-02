قايتارىلعان اكتيۆتەر وڭىرلىك اۋەجايلاردى جاڭعىرتۋعا باعىتتالدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا پروكۋراتۋرا ورگاندارى مەملەكەت مەنشىگىنە 1 تريلليون تەڭگەدەن استام قاراجاتتى قايتاردى.
بۇل قاراجات مەكتەپتەر، اۋرۋحانالار، سپورتتىق جانە باسقا دا الەۋمەتتىك ماڭىزى بار نىسانداردىڭ قۇرىلىسىنا باعىتتالىپ جاتىر.
كولىك سالاسىندا 40 ميلليارد تەڭگەدەن استام سوماعا 6 ءىرى جوبا ىسكە اسىرىلىپ جاتىر. ولاردىڭ ۇشەۋى اياقتالدى.
وسىنداي جوبالاردىڭ ءبىرى - پاۆلودار اۋەجايىن قايتا جاڭارتۋ. اۋەجايدىڭ جاعدايى ۇزاق ۋاقىت بويى ءوڭىردىڭ اۋە قاتىناسىن شەكتەپ كەلگەن.
- ارناۋلى مەملەكەتتىك قور قاراجاتى ەسەبىنەن ۇشۋ-قونۋ جولاعىن قايتا جاڭارتۋ اياقتالدى. ەندى اۋەجايدىڭ وتكىزۋ قابىلەتى ساعاتىنا 200-دەن 300 جولاۋشىعا دەيىن ارتتى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وڭ وزگەرىستەر ارقالىقتا دا بولدى.
- 30 جىلدان استام ۋاقىت بويى قالا مەن ماڭايداعى اۋدانداردىڭ تۇرعىندارى تۇراقتى اۋە قاتىناسىنا قول جەتكىزە الماعان. بيىل 22 -تامىزدا قايتارىلعان اكتيۆتەر ەسەبىنەن جاڭا تەرمينال قۇرىلىسى مەن اۋەجايدىڭ ۇشۋ-قونۋ جولاعىن قايتا جاڭارتۋ جۇمىستارى اياقتالدى، - دەلىنگەن باس كولىك پروكۋراتۋراسى حابارلاماسىندا.
بۇدان بولەك، اعىمداعى جىلعى 1-ماۋسىمدا جىل سايىن مىڭداعان تۇرعىندار مەن تۋريستەر پايدالاناتىن بالقاش اۋەجايى پايدالانۋعا بەرىلدى.
اۋەجايلاردى جاڭارتۋ - بۇل تەك جاڭا عيماراتتار مەن ۇشۋ جولاقتارى عانا ەمەس. ەڭ الدىمەن، ۇشۋ قاۋىپسىزدىگى، ىنعايلى اۋە قاتىناسى جانە وڭىرلەردى دامىتۋدىڭ جاڭا مۇمكىندىكتەرى.
وسىلايشا، قايتارىلعان اكتيۆتەر ناقتى قولدانىس تاۋىپ، ازاماتتاردىڭ يگىلىگىنە جۇمىس ىستەپ جاتىر.
ايتا كەتەلىك قايتارىلعان اكتيۆتەر ەسەبىنەن وڭىرلەردەگى 500 ينفراقۇرىلىمدىق جوباعا 610 ميللياردتان استام تەڭگە بولىنگەن ەدى.