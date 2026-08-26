مۇڭ-قايعى جاستارعا جاراسپايدى: پرەزيدەنت «ۇدايى جاپا شەككەن ۇلت» كەيپىنەن ارىلۋعا شاقىردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم- جومارت توقايەۆ جاستاردىڭ ەل تاريحىن دۇرىس تانىپ، وتكەنگە بايلانىپ قالماي، بولاشاققا ۇمىتپەن قاراۋى كەرەكتىگىن ايتتى. پرەزيدەنت قوعامدى «ۇدايى جاپا شەككەن ۇلت» بەينەسىنەن ارىلىپ، ءوز كۇشىنە سەنەتىن، وپتيميست ءارى مىقتى ۇلت بولۋعا شاقىردى.
پرەزيدەنت بۇل جونىندە ۇنەمى ايتىپ كەلە جاتقانىن ەسكە سالدى.
- ءبىزدىڭ كەيبىر قالامگەرلەرىمىز «مۇڭ» دەگەن ءسوزدى جاقسى كورەدى: «جۇرەگىمدە مۇڭ، كوزىمدە مۇڭ!» مۇڭ-قايعى جاستىق شاققا، جاستارعا جاراسپايدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلوردادا رەسپۋبليكالىق تامىز كونفەرەنسياسىندا.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، وسكەلەڭ ۇرپاق ءوز حالقىنىڭ تاريحىن دۇرىس تۇسىنە وتىرىپ، بولاشاققا ۇمىتپەن جانە سەنىممەن قاراۋعا ءتيىس.
- ەلىمىزدىڭ جاستارى وپتيميست بولىپ، ەڭسەرە المايتىن قيىندىق جوق ەكەنىن ءبىلۋى قاجەت. ءبىز ءوز كۇش-قۋاتىمىزعا سەنەتىن، مىقتى ۇلتقا اينالۋىمىز كەرەك. مۇڭ، قايعى، كۇيزەلىس - جاستارىمىزعا جات نارسە بولۋعا ءتيىس، - دەدى پرەزيدەنت.
وسكەلەڭ ۇرپاقتى وتكەنگە وكپە ارتاتىن كوزقاراستان ارىلتىپ، تالاپتى، ءبىلىمپاز، جاڭاشىل ءارى ەڭبەكقور ازامات ەتىپ تاربيەلەۋ قاجەت.
مەملەكەت باسشىسى ۇلى ابايدىڭ «ادام بالاسىنىڭ ەڭ جامانى - تالاپسىز» دەگەن ءسوزىن مىسالعا كەلتىردى.
- وزىنە سەنىمسىز، جاسىق، ءار نارسەگە مۇڭايا بەرەتىن، ۇنەمى كۇيزەلىستە جۇرەتىن كەرتارتپا ادامنىڭ بولاشاعى بۇلىڭعىر. تاعى دا ايتىپ كەتەيىن. قازاق - كەز كەلگەن سىن-قاتەردى ەڭسەرۋگە دايىن جۇرت، كەلەشەگىنە سەنىممەن قاراپ، العا قاراي باتىل قادام باساتىن ناعىز جەڭىمپاز ۇلت. وتكەنگە وكپە ارتىپ، تاريحتاعى ساتسىزدىكتەر ءۇشىن باسقا حالىقتار مەن مەملەكەتتەردى ايىپتاۋ - بولمىسىمىزعا مۇلدەم جات دۇنيە، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت مۇنداي تەرىس تۇسىنىكتەردەن وسكەلەڭ ۇرپاقتى قورعاۋدا ءبىلىم بەرۋ سالاسىنا ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك جۇكتەلەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- سوندىقتان ۇستازدارىمىز ەڭ الدىمەن ويى تازا، نيەتى ءتۇزۋ، جاقسىلىققا، جارقىن بولاشاققا سەنىمى زور جىگەرلى ازاماتتاردى تاربيەلەۋگە ءتيىس. وتانشىل، ءبىلىمپاز، جاڭاشىل، تالاپتى، ەڭبەكقور ادامدار ەلدىڭ كوشىن العا باستايدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ قازىرگى جاستاردىڭ بويىنان وسى قاسيەتتەردى كورەتىنىن ايتتى.
- ريزا بولاتىنىم: مەن وسى قاسيەتتەردى وسكەلەڭ ۇرپاقتىڭ بويىنان انىق كورەمىن. جاستارىمىز ءاردايىم جاقسىلىققا ۇمتىلادى، ەلىمىزدىڭ كەلەشەگىنە زور سەنىممەن قارايدى، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى ناعىز وتانشىلدىقتىڭ نەگىزى - تاباندى ەڭبەك ەكەنىن دە اتاپ ءوتتى.
- ناعىز وتانشىلدىق دەگەنىمىز - جەمىستى، تاباندى ەڭبەك. ءار سالاداعى ەڭبەك ماڭىزدى، ونىڭ جامانى نەمەسە ۇلتقا زيان اكەلەتىنى بولمايدى. ەڭبەك - ەڭ جوعارى دەڭگەيدەگى قاسيەتتى دۇنيە. ال، مەملەكەتتىڭ مىندەتى - وسىنداي ەڭبەكقور ادامدارعا لايىقتى قۇرمەت كورسەتۋ، ولاردى ماراپاتتاۋ. الىسقا كوز تىگەتىن جاسامپاز ۇلتتىڭ شىنايى بولمىسى وسىنداي بولادى، - دەيدى مەملەكەت باسشىسى.
بۇعان دەيىن پرەزيدەنت 7 مىڭ بالا قانت ديابەتىنە شالدىققانىن ايتىپ، فاست-فۋد جارناماسىن مۇقيات زەردەلەۋدى تاپسىرعان ەدى.
سونداي-اق قاسىم-جومارت توقايەۆ 16 جاسقا تولماعانداردىڭ الەۋمەتتىك جەلىدە تىركەلۋىنە تىيىم سالۋ تۋرالى زاڭ جوباسىن قۇرىلتايدا قاراۋدى ۇسىنىپ، بالالارعا ارنالعان SIM- كارتالاردى ەنگىزۋدى تاپسىردى.