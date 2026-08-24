قاي ءوڭىر جالپى ىشكى ءونىمنىڭ ءوسىمى بويىنشا كوش باستادى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلعى وندىرىلگەن جالپى ىشكى ءونىمنىڭ (ج ءى ءو) كولەمى (ناقتىلانعان دەرەكتەر بويىنشا) 159608552,9 ميلليون تەڭگەبولدى. ج ءى ءو وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا ناقتى ماندە %6,5- عا ءوستى.
ناقتى ماندە كولىك جانە جيناقتاۋ (%19,4)، قۇرىلىس (%17,5)، ساۋدا (%8,1)، ونەركاسىپ (%7,7)، اقپارات جانە بايلانىس (%6,4) سالالارى ەڭ كوپ ءوسىمدى كورسەتتى.
- جالپى وڭىرلىك ءونىمنىڭ (ج ءو ءو) جوعارى ءوسىم قارقىنى تۇركىستان وبلىسىندا (%13)، سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا (%11,6) جانە استانا قالاسىندا (%10,2) بايقالدى. 2025 -جىلى ج ءى ءو قۇرىلىمىنداعى ەڭ جوعارعى ۇلەستى الماتى قالاسى (%22,7)، استانا قالاسى (%12,3) جانە اتىراۋ وبلىسى (%10,4) الدى.
جان باسىنا شاققانداعى ج ءى ءو 7827,2 مىڭ تەڭگەنى نەمەسە 15006,4 ا ق ش دوللار بولدى. وڭىرلەر بولىنىسىندە اتىراۋ وبلىسى (23332 مىڭ تەڭگە)، الماتى قالاسى (15601,1 مىڭ تەڭگە)، ۇلىتاۋ وبلىسى (13831,8 مىڭ تەڭگە) جانە استانا قالاسى (12370 مىڭ تەڭگە) كوش باستاپ تۇر، - دەلىنگەن ۇلتتىق ستاتيستيكا حابارلاماسىندا.
ايتا كەتەلىك قازاقستاننىڭ ج ءى ءو كولەمى 2026 -جىلعى العاشقى ءۇش ايدا 34,1 تريلليون تەڭگە بولدى.