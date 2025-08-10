قاسىم-جومارت توقايەۆ يلحام اليەۆتى تاريحي دەكلاراتسياعا قول قويىلۋىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ يلحام اليەۆتى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ بەلسەندى ءارى ءتيىمدى اتسالىسۋىمەن ۆاشينگتوندا ازەربايجان مەن ارمەنيا اراسىنداعى قاقتىعىستى بەيبىت جولمەن رەتتەۋ تۋرالى تاريحي دەكلاراتسياعا قول قويىلۋىمەن قۇتتىقتادى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ اتالعان قۇجاتقا حالىقارالىق قۇقىق قاعيداتتارى مەن ب ۇ ۇ جارعىسىنا سايكەس قول قويىلعانىن اتاپ ءوتتى.
تيىسىنشە، بۇل ازەربايجان مەن ارمەنيانىڭ ستراتەگيالىق مۇددەلەرىنە تولىعىمەن ساي كەلەدى، سونداي-اق كاۆكازدا حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ جان- جاقتى دامۋىنا ىقپال ەتەدى.
قازاقستان ازەربايجاننىڭ ستراتەگيالىق سەرىكتەسى رەتىندە وڭىردە كوپتەن كۇتكەن بەيبىتشىلىكتىڭ ورناۋىن شىن نيەتپەن قولدايدى.
مەملەكەت باسشىسى استانانىڭ الداعى ۋاقىتتا كەلىسسوزگە ارنالعان الاڭ ۇسىنۋعا دايىن ەكەنىن راستادى. قاسىم- جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت يلحام اليەۆتىڭ كوشباسشىلىعىمەن ازەربايجاننىڭ حالىقارالىق ارەنادا ابىروي-بەدەلى ارتا تۇسكەنىن اتاپ ءوتتى.
مەملەكەتتەر باسشىلارى جوعارى دەڭگەيدەگى بايلانىستى ودان ءارى جالعاستىرۋعا ۋاعدالاستى. ازەربايجان پرەزيدەنتى قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ قۇتتىقتاۋىنا ريزاشىلىق ءبىلدىرىپ، ۇزاق جىلدارعا ۇلاسقان ناتيجەسىز كەلىسسوزدەردەن كەيىن وسىنداي كەلىسىمگە كەلۋدىڭ تاريحي ماڭىزى زور ەكەنىنە نازار اۋداردى. يلحام الييەۆ ءوز ەلىنىڭ قازاقستانمەن سان قىرلى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتۋعا مۇددەلى ەكەنىن جەتكىزدى.
ايتا كەتەيىك، جۋىردا ارمەنيا مەن ازەربايجان بەيبىت رەتتەۋ تۋرالى بىرلەسكەن دەكلاراتسياعا قول قويدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ بۇل وقيعانى تاريحي جەتىستىك دەپ باعالادى.