16:42, 19 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
قاسىم-جومارت توقايەۆ ورتالىق ازيا ەلدەرى باسشىلارىنا ارنالعان قابىلداۋعا كەلدى
توكيو. KAZINFORM - قازاقستان پرەزيدەنتى جاپونيا پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ اتىنان ورتالىق ازيا ەلدەرى باسشىلارىنىڭ قۇرمەتىنە ارنالعان رەسمي قابىلداۋعا قاتىسۋ ءۇشىن اكاساكا مەملەكەتتىك سارايىنا كەلدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆتى ساناە تاكايچي قارسى الدى.
مەملەكەت باسشىسى ەرتەڭ «ورتالىق ازيا - جاپونيا» ديالوگىنىڭ ءبىرىنشى سامميتىنە قاتىسادى.
ايتا كەتەلىك قازاقستان پرەزيدەنتى ب ۇ ۇ ۋنيۆەرسيتەتىندە ءدارىس وقىدى.