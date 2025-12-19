ق ز
    16:42, 19 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    قاسىم-جومارت توقايەۆ ورتالىق ازيا ەلدەرى باسشىلارىنا ارنالعان قابىلداۋعا كەلدى

    توكيو. KAZINFORM - قازاقستان پرەزيدەنتى جاپونيا پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ اتىنان ورتالىق ازيا ەلدەرى باسشىلارىنىڭ قۇرمەتىنە ارنالعان رەسمي قابىلداۋعا قاتىسۋ ءۇشىن اكاساكا مەملەكەتتىك سارايىنا كەلدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Орталық Азия елдері басшыларына арналған қабылдауға келді
    Фото: Ақорда

    قاسىم-جومارت توقايەۆتى ساناە تاكايچي قارسى الدى.
    مەملەكەت باسشىسى ەرتەڭ «ورتالىق ازيا - جاپونيا» ديالوگىنىڭ ءبىرىنشى سامميتىنە قاتىسادى.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Орталық Азия елдері басшыларына арналған қабылдауға келді
    Фото: Ақорда
    Қасым-Жомарт Тоқаев Акасака мемлекеттік сарайына келді
    Фото: Ақорда
    Қасым-Жомарт Тоқаев Акасака мемлекеттік сарайына келді
    Фото: Ақорда
    Қасым-Жомарт Тоқаев Акасака мемлекеттік сарайына келді
    Фото: Ақорда

    ايتا كەتەلىك قازاقستان پرەزيدەنتى ب ۇ ۇ ۋنيۆەرسيتەتىندە ءدارىس وقىدى.

