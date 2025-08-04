ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    21:16, 04 - تامىز 2025 | GMT +5

    قاسىم-جومارت توقايەۆ تۇرىكمەنستانعا باردى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ تەڭىزگە شىعار جولى جوق دامۋشى ەلدەرگە ارنالعان بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ ءۇشىنشى كونفەرەنسياسىنا قاتىسۋ ءۇشىن تۇرىكمەنستانعا باردى.

    Kasstm-Jomart Tokayev lands in Turkmenistan for 3rd UN Conference on landlocked developing countries
    Photo credit: Akorda

    - تۇرىكمەنباشى اۋەجايىنان مەملەكەت باسشىسىن تۇرىكمەنستان حالك ماسلاحاتىنىڭ ءتوراعاسى گۋربانگۋلى بەردىمۇحامەدوۆ قارسى الدى، - دەپ مالىمدەدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    ايتا كەتەيىك، بۇگىن پرەزيدەنت ۇشقىش-عارىشكەر تالعات مۇسابايەۆتىڭ وتباسىنا كوڭىل ايتتى.

    Photo credit: Akorda
    Photo credit: Akorda
    Kassym-Jomart Tokayev lands in Turkmenistan for 3rd UN Conference on landlocked developing countries
    Photo credit: Akorda
    Kasstm-Jomart Tokayev lands in Turkmenistan for 3rd UN Conference on landlocked developing countries
    Photo credit: Akorda

     

    بيلىك جانە ساياسات
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
