21:16, 04 - تامىز 2025 | GMT +5
قاسىم-جومارت توقايەۆ تۇرىكمەنستانعا باردى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ تەڭىزگە شىعار جولى جوق دامۋشى ەلدەرگە ارنالعان بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ ءۇشىنشى كونفەرەنسياسىنا قاتىسۋ ءۇشىن تۇرىكمەنستانعا باردى.
- تۇرىكمەنباشى اۋەجايىنان مەملەكەت باسشىسىن تۇرىكمەنستان حالك ماسلاحاتىنىڭ ءتوراعاسى گۋربانگۋلى بەردىمۇحامەدوۆ قارسى الدى، - دەپ مالىمدەدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن پرەزيدەنت ۇشقىش-عارىشكەر تالعات مۇسابايەۆتىڭ وتباسىنا كوڭىل ايتتى.