قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆلاديمير پۋتينمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتەر باسشىلارى ەكىجاقتى ىقپالداستىقتىڭ قازىرگى جاي-كۇيىن تالقىلاپ، بيىل قازاقستان-رەسەي قارىم-قاتىناسى مازمۇندى ءارى ناتيجەلى بولعانىن اتاپ ءوتتى، دەپ جازادى اقوردا.
نەگىزگى جەتىستىكتەردىڭ ءبىرى رەتىندە ەكى ەلدىڭ بايلانىسى جان-جاقتى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك جانە وداقتاستىق دەڭگەيىنە جەتكەنىن ايتۋعا بولادى. بۇل مەملەكەتتەر اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ ماڭىزدى كەزەڭىنە اينالدى.
قازاقستان پرەزيدەنتى ۋكراينا قاقتىعىسىن رەتتەۋ بويىنشا كەلىسسوز پروتسەسىنىڭ ىلگەرىلەۋىن قۇپتاپ، ءوزارا بەرىك ۋاعدالاستىققا قول جەتكىزۋگە باعىتتالعان ساياسي- ديپلوماتيالىق تاسىلدەردى جالعاستىرۋ قاجەت ەكەنىنە توقتالدى.
سونىمەن قاتار قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي فەدەراتسياسى پرەزيدەنتىنىڭ مەملەكەتتىك رەزيدەنسياسىنا شابۋىل جاساۋ ارەكەتتەرىن ايىپتايتىنىن جەتكىزىپ، مۇنىڭ بىتىمگە كەلۋگە جانە قاقتىعىستىڭ ساياسي شەشىمىن ىزدەۋگە كەرى اسەر ەتەتىنىن ايتتى.
اڭگىمەلەسۋ سوڭىندا مەملەكەتتەر باسشىلارى ءبىر-ءبىرىن كەلە جاتقان جاڭا جىلمەن قۇتتىقتاپ، قوس حالىققا باق-بەرەكە تىلەدى.