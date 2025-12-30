ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    16:47, 30 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆلاديمير پۋتينمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتەر باسشىلارى ەكىجاقتى ىقپالداستىقتىڭ قازىرگى جاي-كۇيىن تالقىلاپ، بيىل قازاقستان-رەسەي قارىم-قاتىناسى مازمۇندى ءارى ناتيجەلى بولعانىن اتاپ ءوتتى، دەپ جازادى اقوردا.

    Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин переговорили по телефону
    Фото: Акорда

    نەگىزگى جەتىستىكتەردىڭ ءبىرى رەتىندە ەكى ەلدىڭ بايلانىسى جان-جاقتى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك جانە وداقتاستىق دەڭگەيىنە جەتكەنىن ايتۋعا بولادى. بۇل مەملەكەتتەر اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ ماڭىزدى كەزەڭىنە اينالدى.

    قازاقستان پرەزيدەنتى ۋكراينا قاقتىعىسىن رەتتەۋ بويىنشا كەلىسسوز پروتسەسىنىڭ ىلگەرىلەۋىن قۇپتاپ، ءوزارا بەرىك ۋاعدالاستىققا قول جەتكىزۋگە باعىتتالعان ساياسي- ديپلوماتيالىق تاسىلدەردى جالعاستىرۋ قاجەت ەكەنىنە توقتالدى.

    سونىمەن قاتار قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي فەدەراتسياسى پرەزيدەنتىنىڭ مەملەكەتتىك رەزيدەنسياسىنا شابۋىل جاساۋ ارەكەتتەرىن ايىپتايتىنىن جەتكىزىپ، مۇنىڭ بىتىمگە كەلۋگە جانە قاقتىعىستىڭ ساياسي شەشىمىن ىزدەۋگە كەرى اسەر ەتەتىنىن ايتتى.

    اڭگىمەلەسۋ سوڭىندا مەملەكەتتەر باسشىلارى ءبىر-ءبىرىن كەلە جاتقان جاڭا جىلمەن قۇتتىقتاپ، قوس حالىققا باق-بەرەكە تىلەدى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات قازاقستان پرەزيدەنتى
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار