قاسىم-جومارت توقايەۆ ۋكراينا تاراپىنىڭ باستاماسىمەن ۆلاديمير زەلەنسكيمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى
استانا. KAZINFORM - ۋكراينا تاراپىنىڭ باستاماسىمەن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن پرەزيدەنت ۆلاديمير زەلەنسكي تەلەفون ارقىلى سويلەستى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاق حالقىنىڭ ۋكراين حالقىنا، ونىڭ تاريحىنا، مادەنيەتىنە جانە تىلىنە ەرەكشە قۇرمەتپەن قارايتىنىن اتاپ ءوتتى.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستاننىڭ ۋكراينادا حالىقارالىق قۇقىق قاعيداتتارى نەگىزىندە بەيبىتشىلىك ورناۋىنا ءسوزسىز مۇددەلى ەكەنىن جەتكىزدى. اتاپ ايتقاندا، پرەزيدەنت استانانىڭ اۋەل باستان ادىلدىك نەگىزىندە بەيبىتشىلىك فورمۋلاسىن بىرلەسە ىزدەۋدى جاقتاعانىن، ب ۇ ۇ جارعىسىن، مەملەكەتتەردىڭ ەگەمەندىگى مەن اۋماقتىق تۇتاستىعىنا قولسۇقپاۋشىلىق قاعيداتىن ساقتاۋ تۋرالى جۇيەلى تۇردە پىكىر بىلدىرگەنىن ەسكە سالدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ پىكىرىنشە، قازىرگىدەي وتە كۇردەلى جاعدايدا ۋكراينا مەملەكەتتىلىگىن ساقتاۋ مەن قورعاۋدى قامتاماسىز ەتە وتىرىپ، قاقتىعىستى بايىپتى تۇردە شەشۋ ماڭىزدى. مەملەكەت باسشىسى تاراپتار «جانجالدان، جامان بولسا دا ءبىتىم ارتىق» دەگەن كونەدەن كەلە جاتقان دانالىققا ساي ارەكەت ەتۋگە ءتيىس دەپ سانايدى.
قازاقستان پرەزيدەنتى تەرريتوريالىق تۇيتكىلدىڭ كۇردەلى ەكەنىن تۇسىنەتىنىن ايتتى.
بۇل - حالىقارالىق قاتىناستارداعى ەڭ قيىن ماسەلە. كوبىنە بەيبىتشىلىك تۋرالى كەلىسىمگە قول جەتكىزۋ، ءتىپتى بىتىمگە كەلۋ جولىندا ەڭسەرىلۋى قيىن كەدەرگىگە اينالادى. ءبىراق قازىرگى ەڭ باستى مىندەت - قاۋىپسىزدىگىنە حالىقارالىق كەپىلدىك بەرۋ ارقىلى ۋكراينا ەلىنىڭ مەملەكەتتىلىگىن ساقتاۋ.
سونىمەن قاتار قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان ۋكراينامەن ءوزارا مۇددەگە ساي كەلەتىن ءتۇرلى سالادا بەلسەندى ىنتىماقتاستىق قۇرۋعا نيەتتى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ وسىعان دەيىن رەسەي مەن ۋكراينانىڭ بەيبىت كەلىسىمگە كەلۋى ءتيىس ەكەنى تۋرالى ايتقان بولاتىن.