قاسىم-جومارت توقايەۆ: تۇركيا - قازاقستاننىڭ ماڭىزدى ستراتەگيالىق سەرىكتەسى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى تۇركيا پرەزيدەنتىمەن كەزدەسۋدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا باسپا ءسوز كونفەرەنسياسىن وتكىزدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ، ەڭ الدىمەن، مارتەبەلى رەجەپ تايپ ەردوعانعا شاقىرۋىن قابىل الىپ، ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەنى ءۇشىن شىنايى ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
- اتاجۇرتقا تاعى دا قوش كەلدىڭىزدەر دەيمىن! ءسىزدىڭ قازاقستانعا ات باسىن بۇرىپ، مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلۋىڭىز - ءبىز ءۇشىن زور مارتەبە. قازاق پەن تۇرىك - تامىرى ءبىر تۋىسقان حالىقتار. سوندىقتان بۇل ساپاردىڭ ءمانى دە، مازمۇنى دا ايرىقشا. تۇركيا - قازاقستاننىڭ ماڭىزدى ستراتەگيالىق سەرىكتەسى. ەكى ەلدى عاسىرلار بويى قالىپتاسقان باۋىرلاستىق بايلانىستار، ورتاق مادەنيەت پەن رۋحاني قۇندىلىقتار بىرىكتىرەدى. ءبىز- ءبىر-بىرىمىزگە شىنايى تىلەۋلەس ەلدەرمىز. ماقساتىمىز - ءبىر، باعىت- باعدارىمىز - ايقىن. ەڭ باستى مىندەت - حالىقتارىمىزدىڭ ىنتىماعىن كۇشەيتىپ، تابىسىن ارتتىرۋ. بۇگىندە تۇركيا - الەمدە ساياسي ىقپالى زور، ەكونوميكاسى قۋاتتى، حالىقارالىق ابىروي-بەدەلى جوعارى مەملەكەت. بۇل پرەزيدەنت رەجەپ تاييپ ەردوعاننىڭ ارقاسى ەكەنىنە بۇكىل الەم كۋا، بۇعان ەشكىمنىڭ كۇمانى جوق. تاعى دا اتاپ ءوتۋ قاجەت: تۇركيانىڭ بيىك بەلەستەرگە شىعىپ، زور تابىسقا جەتۋى ونىڭ جوعارى باسشىسىنىڭ كورەگەن كوشباسشىلىعى مەن قاجىرلى ەڭبەگىنىڭ ناتيجەسى. سونداي-اق مۇنىڭ ءتۇپ-تامىرىندا تۇرىك حالقىنىڭ دانالىعى، ەڭبەكقورلىعى، باتىلدىعى مەن بىرلىگى جاتىر دەپ سانايمىن، - دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.
مەملەكەت باسشىسى سوڭعى جىلدارى ەكى مەملەكەت اراسىنداعى سان قىرلى ىقپالداستىق جوعارى قارقىنمەن دامىپ كەلە جاتقانىنا توقتالدى.
- مەملەكەت ارالىق، پارلامەنت ارالىق جانە ۇكىمەتارالىق بايلانىستارىمىز نىعايا ءتۇستى. ءبىز بۇگىن جوعارى دەڭگەيدەگى ستراتەگيالىق ىنتىماقتاستىق كەڭەسىنىڭ التىنشى وتىرىسىن وتكىزدىك. ناتيجەلى كەڭەس بولدى. ءوزارا سەرىكتەستىككە سەرپىن بەرەتىن باسىم باعىتتاردى ايقىندادىق. ساياسي، ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق بايلانىستارىمىزدى ودان ءارى نىعايتۋعا ۋاعدالاستىق. وسى ماقساتتى جۇزەگە اسىرۋعا قۇقىقتىق نەگىز بولاتىن ماڭىزدى ۇكىمەتارالىق قۇجاتتارعا قول قويدىق. ەڭ باستىسى، قازاق-تۇرىك قاتىناسىن جاڭا دەڭگەيگە كوتەرەتىن «ماڭگىلىك دوستىق جانە كەڭەيتىلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك تۋرالى» دەكلاراتسيانى قابىلدادىق. بۇل تاريحي قۇجات، شىن مانىندە، حالىقتارىمىزدىڭ بىرلىگى مەن بولاشاققا دەگەن ۇمتىلىسىنىڭ بىرەگەي نىشانى ەكەنى انىق، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.