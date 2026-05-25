قاسىم-جومارت توقايەۆ جەڭىس قاسىمبەككە ەلوردانى دامىتۋعا قاتىستى ءبىرقاتار تاپسىرما جۇكتەدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى استانا قالاسىنىڭ اكىمى جەڭىس قاسىمبەكتى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردا.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆقا ەلوردانىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق جانە ينفراقۇرىلىمدىق دامۋى تۋرالى مالىمەت بەرىلدى.
جەڭىس قاسىمبەك استانادا بارلىق باستى ەكونوميكالىق كورسەتكىشتەر بويىنشا وڭ قارقىن بايقالاتىنىن جەتكىزدى.
بيىلعى ءتورت ايدا نەگىزگى كاپيتالعا سالىنعان ينۆەستيتسيا كولەمى 588 ميلليارد تەڭگەنى قۇرادى. بۇل بىلتىرعى وسى كەزەڭمەن سالىستىرعاندا 9,1 پايىز جوعارى. ولاردىڭ اراسىندا وڭدەۋ ونەركاسىبى، ءبىلىم، مەديسينا، كولىك، ساۋدا، لوگيستيكا سالالارىنا قاتىستى جوبالار بار.
بۇگىندە Astana LRT جەڭىل رەلستى كولىك جەلىسى تولىق جۇمىس ىستەپ تۇر. ەلوردانىڭ قوعامدىق كولىك جۇيەسىن جانداندىرۋ ماقساتىندا جوبانىڭ ەكىنشى كەزەڭى پىسىقتالۋدا.
سونىمەن قاتار قالا باسشىسى الەۋمەتتىك نىسانداردىڭ قۇرىلىسى، تۇرعىن ءۇي الاپتارىن كوركەيتۋ جونىندە ايتتى.
سوڭعى جىلدارى استانادا 44 مەكتەپ سالىنعان. ال جاڭا وقۋ جىلىندا 12 ءبىلىم وشاعى اشىلادى. سونىمەن قاتار 2 وقۋشىلار سارايىن جانە 6 بالاباقشانى ەل يگىلىگىنە بەرۋ جوسپارلانىپ وتىر.
2028 -جىلعا دەيىن 2 پەريناتالدى ورتالىق، كوپبەيىندى اۋرۋحانا جانە دياگنوستيكالىق كەشەننىڭ قۇرىلىسى اياقتالماق.
اكىم قالانىڭ ينجەنەرلىك-كوممۋنالدىق ينفراقۇرىلىمى، Smart City جوباسىنىڭ ىسكە اسىرىلۋى تۋرالى باياندادى.
2026 -جىلى 173 اۋلا مەن قوعامدىق كەڭىستىكتى اباتتاندىرۋ، 1,1 ميلليون ءتۇپ جاسىل جەلەك ەگۋ كوزدەلگەن.
كەزدەسۋ سوڭىندا مەملەكەت باسشىسى استانا اكىمى جەڭىس قاسىمبەكتىڭ قىزمەتىن وڭ باعالاپ، ەلوردانى ودان ءارى دامىتۋعا قاتىستى ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى ءماجىلىس ءتوراعاسى ەرلان قوشانوۆتى قابىلدادى.