KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قاسىم-جومارت توقايەۆ شوقان ءۋاليحانوۆ اتىنداعى اسكەري كوللەدجگە باردى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قازاقستان رەسپۋبليكاسى قورعانىس مينيسترلىگىنە قاراستى شوقان ءۋاليحانوۆ اتىنداعى اسكەري كوللەدجدىڭ قىزمەتىمەن تانىستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Шоқан Уәлиханов атындағы әскери колледжге барды
    Фото: Ақорда

    پرەزيدەنتكە حالىقارالىق اسكەري-پاتريوتتىق جيىنعا قاتىسۋشىلاردىڭ Dubai SWAT Challenge كەدەرگىلەر جولاعىنىڭ بالاماسى رەتىندە جاسالعان «ايبىن» كەدەرگىلەر جولاعىمەن ءجۇرىپ وتكەن ءساتى جانە اتىس دايىندىعىن پىسىقتايتىن Action Air دايىندىق الاڭى كورسەتىلدى.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Шоқан Уәлиханов атындағы әскери колледжге барды
    Фото: Ақорда

    سونىمەن قاتار جاستارعا پاتريوتتىق تاربيە بەرۋدىڭ Aibyn App سيفرلىق پلاتفورماسى مەن كوللەدج كىتاپحاناسى تانىستىرىلدى.

    بۇدان بولەك، مەملەكەت باسشىسى وقۋ-زەرتحانا كەشەنىن ارالاپ كوردى. مۇندا كادەتتەر ەلىمىزدە قۇراستىرىلعان سيمۋلياتسيالىق قوندىرعىلاردا جاتتىعادى.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Шоқан Уәлиханов атындағы әскери колледжге барды
    Фото: Ақорда

    قاسىم-جومارت توقايەۆقا وتاندىق «ارلان» بروندالعان كولىگى جانە ۇشقىشسىز اۆياتسيا تەحنولوگيالارى سەكىلدى زاماناۋي اسكەري تەحنيكالاردىڭ ۇلگىلەرى كورسەتىلدى.

    پرەزيدەنت اسكەري كوللەدج باستىعى ايبەك عابدراحوۆقا اۆتوبۋس كىلتىن تاپسىردى.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Шоқан Уәлиханов атындағы әскери колледжге барды
    Фото: Ақорда

    قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ كادەت كورپۋسى پرەزيدەنتتىڭ 1996 -جىلعى 1 -شىلدەدەگى جارلىعىمەن قۇرىلعان. 2000 -جىلى وقۋ ورنىنا قازاق عالىمى جانە وفيتسەرى شوقان ءۋاليحانوۆتىڭ ەسىمى بەرىلدى. 2020 -جىلى كادەت كورپۋسىنىڭ اتاۋى شوقان ءۋاليحانوۆ اتىنداعى اسكەري كوللەدج بولىپ اۋىستى.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Шоқан Уәлиханов атындағы әскери колледжге барды
    Фото: Ақорда
    Қасым-Жомарт Тоқаев Шоқан Уәлиханов атындағы әскери колледжге барды
    Фото: Ақорда
    Қасым-Жомарт Тоқаев Шоқан Уәлиханов атындағы әскери колледжге барды
    Фото: Ақорда
    Цифровая платформа, SWAT-полоса и дроны: Президент посетил военный колледж
    Фото: Акорда

     

    بيلىك جانە ساياسات قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور