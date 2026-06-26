قاسىم-جومارت توقايەۆ شوقان ءۋاليحانوۆ اتىنداعى اسكەري كوللەدجگە باردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قازاقستان رەسپۋبليكاسى قورعانىس مينيسترلىگىنە قاراستى شوقان ءۋاليحانوۆ اتىنداعى اسكەري كوللەدجدىڭ قىزمەتىمەن تانىستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنتكە حالىقارالىق اسكەري-پاتريوتتىق جيىنعا قاتىسۋشىلاردىڭ Dubai SWAT Challenge كەدەرگىلەر جولاعىنىڭ بالاماسى رەتىندە جاسالعان «ايبىن» كەدەرگىلەر جولاعىمەن ءجۇرىپ وتكەن ءساتى جانە اتىس دايىندىعىن پىسىقتايتىن Action Air دايىندىق الاڭى كورسەتىلدى.
سونىمەن قاتار جاستارعا پاتريوتتىق تاربيە بەرۋدىڭ Aibyn App سيفرلىق پلاتفورماسى مەن كوللەدج كىتاپحاناسى تانىستىرىلدى.
بۇدان بولەك، مەملەكەت باسشىسى وقۋ-زەرتحانا كەشەنىن ارالاپ كوردى. مۇندا كادەتتەر ەلىمىزدە قۇراستىرىلعان سيمۋلياتسيالىق قوندىرعىلاردا جاتتىعادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆقا وتاندىق «ارلان» بروندالعان كولىگى جانە ۇشقىشسىز اۆياتسيا تەحنولوگيالارى سەكىلدى زاماناۋي اسكەري تەحنيكالاردىڭ ۇلگىلەرى كورسەتىلدى.
پرەزيدەنت اسكەري كوللەدج باستىعى ايبەك عابدراحوۆقا اۆتوبۋس كىلتىن تاپسىردى.
قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ كادەت كورپۋسى پرەزيدەنتتىڭ 1996 -جىلعى 1 -شىلدەدەگى جارلىعىمەن قۇرىلعان. 2000 -جىلى وقۋ ورنىنا قازاق عالىمى جانە وفيتسەرى شوقان ءۋاليحانوۆتىڭ ەسىمى بەرىلدى. 2020 -جىلى كادەت كورپۋسىنىڭ اتاۋى شوقان ءۋاليحانوۆ اتىنداعى اسكەري كوللەدج بولىپ اۋىستى.