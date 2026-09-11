KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قاسىم-جومارت توقايەۆ بريكس سامميتىنە قاتىسۋ ءۇشىن ءۇندىستانعا بارادى

    استانا. قازاقپارات - 12-13-قىركۇيەك كۇندەرى قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەمەر-مينيستر نارەندرا موديدىڭ شاقىرۋىمەن بريكس XVIII سامميتىنە قاتىسۋ ءۇشىن ءۇندىستانعا جۇمىس ساپارىمەن بارادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    پرەزيدەنت نيۋ-دەليدە «ورنىقتىلىقتى، يننوۆاتسيانى، ىنتىماقتاستىق پەن تۇراقتىلىقتى نىعايتۋ» تاقىرىبىنا ارنالعان «اۋتريچ» /«بريكس+» فورماتىنداعى پلەنارلىق وتىرىستا ءسوز سويلەيدى.

    ساپار اياسىندا ءۇندىستان پرەمەر-ءمينيسترى نارەندرا موديمەن كەلىسسوز جۇرگىزۋ، سونداي-اق ءبىرقاتار مەملەكەت جانە ۇكىمەت باسشىلارىمەن كەزدەسۋ جوسپارلانعان.

    14-16-قىركۇيەكتە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت لي چجە ميەڭنىڭ شاقىرۋىمەن كورەيا رەسپۋبليكاسىنا مەملەكەتتىك ساپارمەن بارادى.

    15 -قىركۇيەكتە سەۋلدە جوعارى دەڭگەيدە كەلىسسوزدەر جۇرگىزىلىپ، قازاق-كورەي كەڭەيتىلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگىن نىعايتۋ پەرسپەكتيۆاسى تالقىلانادى. بۇدان بولەك، پرەزيدەنت كورەيانىڭ ءىرى كومپانيالارى جەتەكشىلەرىمەن كەزدەسەدى.

    16-قىركۇيەكتە مەملەكەت باسشىسى «ورتالىق ازيا - كورەيا رەسپۋبليكاسى» ءبىرىنشى سامميتىنە قاتىسادى.

    ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن قازاقستان مەن ءۇندىستان بريكس اياسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋدى تالقىلاعان بولاتىن.

    بيلىك جانە ساياسات قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ ىقپالداستىق
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور