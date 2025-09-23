قارىزى 106 ميلليون تەڭگەدەن اسقان كاسىپكەرلەر شەتەلگە شىعا المايدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى اۋديت دەپارتامەنتى بەرەشەكپەن جۇمىس باسقارماسىنىڭ باسشىسى ارىن قايسار جاڭا سالىق كودەكسىندە قارىزى بار كاسىپكەرلەردى بۇلتارتپاۋ شاراسى قالاي قولدانىلاتىنىن ءتۇسىندىردى.
- قولدانىستاعى زاڭناما بويىنشا زاڭدى تۇلعالار ءبىر- بىرىنە 45 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشتەن (194625 تەڭگەدەن) جوعارى مولشەردە قارىز بولعان جاعدايدا جەكە كاسىپكەرلەر مەن كومپانيانىڭ ءبىرىنشى باسشىلارىنا قازاقستاننان شىعۋعا شەكتەۋ قويىلادى. وسى نورماعا دا جاڭا سالىق كودەكسىندە وزگەرىس ەنگىزىپ وتىرمىز. دەپۋتاتتاردان دا سونداي ۇسىنىستار ءتۇستى. سونىڭ ءبارىن قاراستىرا كەلىپ، قارىز سوماسىن 27 ا ە ك- كە دەيىن كوتەردىك. 106 ميلليون تەڭگەدەن جوعارى قارىزى بار جەكە كاسىپكەرلەر مەن زاڭدى تۇلعالاردىڭ ءبىرىنشى تۇلعالارى عانا قازاقستاننان شىعۋعا تىيىم سالىنادى، - دەدى ول ونلاين باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
ايتۋىنشا، بۇل شەكتەۋدىڭ ءوزى سوتتىڭ سانكسياسى ارقىلى ىسكە اسادى.
- بۇل شەكتەۋدى ۋاقىتشا توقتاتا تۇرۋ مۇمكىندىكتەرى دە قاراستىرىلعان. قارىزى بار تۇلعا شەتەلدە شۇعىل ەمدەلۋى كەرەك بولعان جاعدايدا شەكتەۋ قويىلمايدى. ءبىراق «ەمدەلۋگە جىبەرۋ كەرەك» دەگەن شەشىمدى سوت قانا قابىلداي الادى.
ەسكە سالساق، مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ بيىلعى جولداۋىندا سالىق بەرەشەگى بارلاردىڭ بانكتەگى ەسەپ-شوتىن تولىق بۇعاتتاماۋدى تاپسىرعان بولاتىن.
- بەرەشەك سوماسى تىم كوپ بولعان جاعدايدا، كەپىلگە مۇلىك قويۋدى تالاپ ەتپەي، قارىزدى ءبولىپ تولەۋگە مۇمكىندىك بەرگەن ءجون. جوسپارعا ساي تەكسەرۋ تاسىلىنەن ءبىرجولا باس تارتۋعا تىرىسۋ كەرەك، - دەگەن ەدى پرەزيدەنت.