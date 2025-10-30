قانداي ماماندىق يەلەرى «اتا جولى» كارتاسىن الدى
استانا. KAZINFORM - «اتا جولى» كارتاسى يەلەرىنىڭ قۇقىقتارى مەن مىندەتتەرى ەداۋىر كەڭەيتىلمەك. بۇل تۋرالى سەنات دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ جاۋابىندا ايتىلعان.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ 2023-2027 -جىلدارعا ارنالعان كوشى- قون ساياساتىنىڭ تۇجىرىمداماسىنا سايكەس باسقا ەلدەردەگى ەتنيكالىق قازاقتاردىڭ تاريحي وتانىمەن بايلانىسىن نىعايتۋ جانە جوعارى بىلىكتى كادرلاردى تارتۋ ماقساتىندا «اتا جولى» كارتاسى ەنگىزىلدى. 2025 -جىلعى 1- قازانعا جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار تاراپىنان 71 «اتا جولى» كارتاسى (153 ادام)، ونىڭ ىشىندە 28 كارتا (74 ادام) شەتەلدە جۇمىس ىستەپ تۇرعان بيزنەسى بار (رەسەي، قىتاي، اۋعانستان، ۇلى بريتانيا، موڭعوليا، ا ق ش، اۋستريا، يزرايل، گەرمانيا، تۇركيا، وزبەكستان جانە تۇرىكمەنستان) بيزنەس-يمميگرانتتارعا بەرىلدى.
ولار مەليوراتسيا، رەكۋلتيۆاتسيا جانە جەردى قورعاۋ، فيزيكا جانە ينفورماتيكا، اۋىل شارۋاشىلىعىن مەحانيكالاندىرۋ ماماندارى، دارىگەرلەر جانە تاعى باسقالارى. 42 كارتا (78 ادام) سۇرانىسقا يە قاجەتتى ماماندارعا (رەسەي، گەرمانيا، موڭعوليا، قىتاي، ا ق ش، يزرايل، فرانسيا، ۇلى بريتانيا، نيدەرلاندى، فينليانديا، شۆەتسيا، اۋستراليا، قىرعىزستان، وزبەكستان) بەرىلدى. ولار ينجەنەر-فيزيك، ينجەنەر-ماتەماتيك، حيميالىق تەحنولوگتار، جاق-بەت حيرۋرگيا دارىگەرلەرى، پەدياترلار جانە باسقالارى. 1 كارتا (1 ادام) قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىعىن الۋىنا بايلانىستى جويىلدى، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى جاۋابىندا.
ونىڭ دەرەگىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا «اتا جولى» كارتاسىن جەتىلدىرۋ ماقساتىندا زاڭ جوباسى ازىرلەندى. ول كەلەسى وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋدى: «حالىقتىڭ كوشى- قونى تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنا - «اتا جولى» كارتاسى يەلەرىنىڭ قۇقىقتارى مەن مىندەتتەرىن ايقىنداۋ؛ «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق كاسىپكەرلەر پالاتاسى تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنا - كاسىپكەرلىك قىزمەتتى جۇزەگە اسىرۋ كەزىندە كومەك كورسەتۋ؛ ەڭبەك كودەكسىنە - جۇمىسقا ورنالاستىرۋ كەزىندە بىلىكتىلىگى تەڭ بولعان جاعدايدا قوسىمشا ارتىقشىلىق بەرۋ؛ كاسىپكەرلىك كودەكسىنە - جەكە كاسىپكەرلىكپەن اينالىسۋ قۇقىعىن بەرۋ؛ جەر كودەكسىنە - جەر ۋچاسكەلەرىن الۋ قۇقىعىن بەرۋ) كوزدەيدى.
- قازىرگى ۋاقىتتا زاڭ جوباسى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن جانە قوعام بەلسەندىلەرىمەن بىرلەسىپ پىسىقتالۋدا. ناتيجەسىندە زاڭ قابىلدانعان سوڭ «اتا جولى» كارتاسى يەلەرىنىڭ قۇقىقتارى مەن مىندەتتەرى ەداۋىر كەڭەيتىلەتىن بولادى، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
بۇعان دەيىن سەناتور بەكبول ورىنباساروۆ دەپۋتاتتىق ساۋالىندا «اتا جولى» كارتاسىن جۇزەگە اسىرۋ بارىسىندا انىقتالعان كەمشىلىكتەردى اتاعان ەدى.
