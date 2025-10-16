قانداي كوممۋنالدىق قىزمەتتەرگە باعانى كوتەرۋگە موراتوري ەنگىزىلدى
استانا. KAZINFORM - بيىلعى 16-قازاننان باستاپ بارلىق تۇتىنۋشى توبى ءۇشىن كوممۋنالدىق قىزمەتتەر تاريفتەرىن كوتەرۋ 2026 -جىلدىڭ 1-توقسانىنىڭ سوڭىنا دەيىن توقتاتىلادى.
تاريفتەردىڭ ءوسۋىن تەجەۋ تابيعي مونوپوليالار سۋبەكتىلەرىنىڭ وپەراتسيالىق شىعىستارىن وڭتايلاندىرۋ ەسەبىنەن قامتاماسىز ەتىلەدى. بۇل رەتتە ت ك ش جۇيەسى نىساندارىندا جوسپارلانعان بارلىق جوندەۋ جۇمىسى بەلگىلەنگەن مەرزىمدە اياقتالۋى ءتيىس.
ايتا كەتۋ كەرەك، حالىقتىڭ الەۋمەتتىك جاعىنان وسال توپتارى ءۇشىن تۇرعىن ءۇي كومەگىن كورسەتۋ تەتىگى قولدانىلادى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا ۇكىمەت حالىقتىڭ تۇرمىس ساپاسىن ارتتىرۋعا، ەكونوميكانى جاقسارتۋعا باعىتتالعان شارالار كەشەنىن ازىرلەدى. ءبىرىنشى كەزەكتە 2026 -جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىنىڭ سوڭىنا دەيىن تاريفتەردىڭ ءوسۋىن تەجەۋ ماسەلەسى قوزعالادى. ءبىز ەلەكترمەن، جىلۋمەن جابدىقتاۋ، سۋمەن، كارىز جانە گازبەن جابدىقتاۋ سياقتى كوممۋنالدىق قىزمەتتەر تۋرالى ايتىپ وتىرمىز. بۇل ومىرلىك ماڭىزدى سالالار. وسى ورايدا ءبىز اتالعان قىزمەتتەردىڭ ءتيىستى ساپاسىن، بارلىق ينۆەستيتسيالىق ءىس-شارالاردىڭ ورىندالۋىن جانە تكش ينفراقۇرىلىمىنىڭ تۇراقتى، ۇزدىكسىز جۇمىسىن قامتاماسىز ەتەمىز، - دەدى ۇلتتىق ەكونوميكا ۆيتسە-ءمينيسترى اسان داربايەۆ.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت بەكتەنوۆكە ۇكىمەتتىڭ ەكونوميكالىق باعدارلاماسىن ىسكە اسىرۋعا قاتىستى تاپسىرما بەرگەن ەدى.