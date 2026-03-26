قانداستار قونىستانۋ وڭىرىندە مىندەتتى تۇردە جۇمىسقا ورنالاسۋى ءتيىس - بۇيرىق جوباسى
استانا. KAZINFORM - ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى جۇمىس كۇشىنىڭ ۇتقىرلىعىن ارتتىرۋ ءۇشىن ادامداردىڭ ەرىكتى تۇردە قونىس اۋدارۋ قاعيدالارىنا وزگەرىستەر ەنگىزبەك.
اشىق نورماتيۆتىك-قۇقىقتىق اكتىلەر پورتالىندا جاريالانعان بۇيرىق جوباسى قونىس اۋدارۋ باعدارلامالارىن ىسكە اسىرۋدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا جانە ازاماتتاردى قونىستاندىرۋ وڭىرلەرىندە بەكىتۋدىڭ قاجەتتىلىگىنە بايلانىستى ازىرلەنگەن. قاعيدالارعا قونىس اۋدارۋشىنىڭ نەمەسە قانداستىڭ جاڭا تۇرعىلىقتى جەرىندە جۇمىسقا ورنالاسۋى بولىگىندە وزگەرىستەر ەنگىزىلەدى.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، رەسمي جۇمىسقا ورنالاسۋدىڭ بولماۋى ازاماتتاردىڭ وڭىرلەردە بەكىتىلۋ دەڭگەيىن تومەندەتەدى. قايتا كوشۋگە ىقپال ەتەدى جانە جەرگىلىكتى بيۋدجەتتەرگە تۇسەتىن جۇكتەمەنى ارتتىرادى.
- وسىعان بايلانىستى قونىستانۋ وڭىرىندە مىندەتتى تۇردە جۇمىسقا ورنالاسۋ تالابىن بەلگىلەۋ، سونداي-اق جۇمىسپەن قامتىلعاندىعى فاكتىسىن الەۋمەتتىك اۋدارىمداردى جۇزەگە اسىرۋ ارقىلى راستاۋ كوزدەلەدى، - دەپ تۇسىندىرەدى مينيسترلىكتەن.
بۇعان دەيىن جىل باسىنان بەرى 3,3 مىڭعا جۋىق ەتنيكالىق قازاق قانداس مارتەبەسىن العانىن جازعان ەدىك.