قانات بوزىمبايەۆ Alatau City جوباسىنىڭ دامۋ بارىسىمەن تانىستى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆ الماتى وبلىسىنا رەسمي جۇمىس ساپارى اياسىندا Alatau City مەگاجوباسىنىڭ ءتورت نەگىزگى ايماعىندا - Gate ،Golden ،Growing جانە Green اۋداندارىنىڭ قۇرىلىسقا دايىندىق بارىسىن تەكسەرىپ، ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى، دەپ حابارلايدى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ونەركاسىپتىك-لوگيستيكالىق جانە ىسكەرلىك ورتالىقتان باستاپ، عىلىمي-ءبىلىم بەرۋ مەن تۋريستىك كلاستەرلەرگە دەيىن ءار اۋداننىڭ وزىندىك باعىتى بار.
Gate District وتەگەن باتىر، پوكروۆكا، قويانقۇس، ىنتىماق جانە جاڭالىق ەلدى مەكەندەرىنىڭ اراسىندا ورنالاسقان. مۇندا PepsiCo Caspian Group، الماتى جەلدەتكىش زاۋىتى سياقتى ءىرى جوبالار جۇزەگە اسىرىلۋدا. اۋداننىڭ باستى ورتالىعى - Iconic Building-1 حالىقارالىق بيزنەس دامىتۋ ورتالىعى بولماق. قانات بوزىمبايەۆ ءو ق م، وبلىس اكىمدىگى جانە ينۆەستورلارعا بۇل عيماراتتىڭ قۇرىلىسىن جەدەلدەتۋدى تاپسىردى. ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل نىسان Alatau City جوباسىنىڭ رەسمي باستاماسىنىڭ سيمۆولىنا اينالماق.
Golden District كىشى الماتى جانە قاسكەلەڭ وزەندەرىنىڭ اراسىنداعى تاسجول بويىندا ورنالاسقان. بۇل ايماق عىلىم، ءبىلىم جانە مەديتسينا ورتالىعى رەتىندە دامىتىلماق. مۇندا: K- Park مادەني-بيزنەس كەشەنى، حالىقارالىق ءبىلىم بەرۋ ورتالىعى، زاماناۋي اكادەم قالاشىق، كوپسالالى مەديتسينالىق كلاستەر بوي كوتەرەدى. سونىمەن قاتار Hyundai Green Food Almaty جانە Mars سياقتى الەمدىك كومپانيالاردىڭ جوبالارىن جۇزەگە اسىرۋ جوسپارلانعان.
Growing District الماتى -قاپشاعاي اۆتوجولى بويىندا جانە جەتىگەن -قازىبەك تەمىرجول جەلىسىنىڭ ماڭىندا ورنالاسادى. بۇل ايماق ەكسپورتقا باعىتتالعان وندىرىستىك جانە لوگيستيكالىق ورتالىق رەتىندە دامىتىلادى. كولىك دالىزدەرىنىڭ توعىسىندا ورنالاسۋى جانە اۋەجايعا جاقىندىعى ەكولوگيالىق تازا وندىرىستەردى دامىتۋعا ەرەكشە مۇمكىندىك بەرەدى.
قانات بوزىمبايەۆ بۇل جەردە حالىقارالىق Rhenus Logistics كومپانياسىنىڭ باسشىلىعىمەن كەزدەسىپ، الاتاۋدا كولىك-وندىرىستىك حاب قۇرۋداعى ىنتىماقتاستىق ماسەلەلەرىن تالقىلادى. اۋماعى 31730 گەكتاردى قۇرايتىن Green District قاپشاعاي سۋ قويماسىمەن، قاسكەلەڭ وزەنىمەن جانە قونايەۆ قالاسىمەن شەكتەسەدى. مۇندا كۋرورتتىق ايماقتار مەن ساياباقتار سالىنىپ، بولاشاقتا فورمۋلا-1 جارىس تاسجولى، Iconic Building-2 تۋريستىك ورتالىعى بوي كوتەرەدى. بۇل ايماق الماتى اگلومەراتسياسىنىڭ باستى تۋريستىك جانە دەمالىس ورتالىعىنا اينالماق.
جۇمىس ساپارى بارىسىندا قانات بوزىمبايەۆ مينيسترلىكتەر وكىلدەرى، ينۆەستورلار، بيزنەس قاۋىمداستىعى، حالىقارالىق ساراپشىلار جانە پرەزيدەنتتىڭ شتاتتان تىس كەڭەسشىسى ۆونگ حەن فايننىڭ قاتىسۋىمەن جوبالىق وفيس وتىرىسىن وتكىزدى. جيىندا وتاندىق جانە شەتەلدىك ينۆەستيتسيالاردى قورعاۋ، كەلىسىمشارتتاردىڭ تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋ، قىتايدىڭ CRDI كومپانياسىمەن بىرلەسكەن كەڭەس بەرۋ تەتىكتەرى، الاتاۋ قالاسىنىڭ دامۋ كەڭەسىن قۇرۋ جانە Alatau City Authority مەملەكەتتىك قورىنىڭ جارعىسىن بەكىتۋ سياقتى ماسەلەلەر قارالدى. سونىمەن بىرگە مەملەكەت باسشىسىنىڭ الاتاۋ قالاسىن دامىتۋ جونىندەگى جارلىعىنىڭ ورىندالۋ بارىسى جانە «الاتاۋ قالاسىنىڭ ارنايى مارتەبەسى تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭ جوباسىنىڭ ورىندالۋ بارىسىن دا تالقىلادى.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا قانات بوزىمبايەۆ جاۋاپتى مەملەكەتتىك ورگاندارعا الاتاۋ قالاسىن دامىتۋدا كەشەندى ءتاسىل قولدانۋدى جانە ءتيىمدى ۇيلەستىرۋدى قامتاماسىز ەتۋدى تاپسىردى.