قاماۋدا ۇستاۋ مەرزىمىن 48 ساعاتقا قىسقارتۋ ۇسىنىسى قوسىمشا تالقىلاۋدى قاجەت ەتەدى - جاندوس ومىراليەۆ
استانا. KAZINFORM - بۇگىن كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ ءۇشىنشى وتىرىسىندا ق ر باس پروكۋرورىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى جاندوس ومىراليەۆ ۇسىنىلعان تۇزەتۋلەرگە قاتىستى ۆەدومستۆونىڭ ۇستانىمىن جاريالادى.
- كونستيتۋتسيالىق رەفورما ەلىمىزدىڭ قۇقىقتىق مەملەكەت رەتىندە ودان ءارى دامۋىنا جاڭا سەرپىن بەردى. ونىڭ ىشىندە ءبىزدىڭ ەڭ جوعارى قۇندىلىقتارىمىز - ادام، ونىڭ ءومىرى، قۇقىعى مەن بوستاندىعى سانالاتىن قاعيداتتار باستى ورىنعا يە بولدى. بارلىق ۇسىنىس وتە ماڭىزدى، ونى قولدايمىز. دەگەنمەن، كەيبىر ۇسىنىستار قوسىمشا تالقىلاۋدى قاجەت ەتەدى دەگەن وي بار. بۇل تۇرعىدا كونستيتۋتسيانىڭ 16-بابىنا سوت سانكسياسىنسىز ادامدى قاماۋدا ۇستاۋ مەرزىمىن 72 ساعاتتان 48 ساعاتقا دەيىن قىسقارتۋ جونىندە ۇسىنىلىپ وتىرعان تۇزەتۋدى جان-جاقتى پىسىقتاۋ كەرەك. كونستيتۋتسيادا ادام مەن ازاماتتىڭ قۇقىعىنىڭ جانە بوستاندىعىنىڭ نەگىزگى كەپىلدىكتەرى بار ەكەنىن اتاپ وتكەن ءجون. ءبىزدىڭ ويىمىزشا، كونستيتۋتسيانىڭ ءوزىن، ياعني 48 ساعاتتىق قاماۋ مەرزىمىن جانە ونى ەرەكشە جاعدايلاردا ۇزارتۋ نەگىزدەرىن ەگجەي- تەگجەيلى سيپاتتاۋ ارتىقتاۋ بولاتىن سياقتى، - دەدى جاندوس ومىراليەۆ.
وسى ورايدا ول بۇل جاعداي قىلمىستىق- پروتسەستىك كودەكسى اياسىندا رەتتەلەتىنىن ايتتى. بۇل قۇجاتتا 48 ساعات، ال ەرەكشە جاعدايلاردا 72 ساعاتقا دەيىن ۇستاۋ مەرزىمى رەگلامەنتتەلگەن. سونىمەن قاتار سوت جانە تەرگەۋ تاجىريبەسى قازىردىڭ وزىندە وسى باعىتتا جىلجىپ كەلەدى.
- بۇگىندە %85 جاعدايدا كۇدىكتىلەردى سوت سانكسياسىنسىز ۇستاۋ مەرزىمى 48 ساعاتتان اسپايتىنىن كورىپ وتىرمىز. بۇل ءوز كەزەگىندە ەلەكتروندى قىلمىستىق ىستەرگە قاتىستى ەۆوليۋتسيالىق سيفرلىق ەكوجۇيەنى كەڭىنەن ەنگىزۋدىڭ ارقاسىندا مۇمكىن بولدى، - دەدى باس پروكۋروردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى.
ول ايعاقتاردى جيناۋ پروتسەسى تولىعىمەن سيفرلاندىرىلعانىن اتاپ ءوتتى. وسىنداي تەحنولوگيالىق ينفراقۇرىلىم بۇلتارتپاۋ شاراسىن تاڭداۋعا نەمەسە ۇستالعانداردى 36 ساعات ىشىندە، ال كەيبىر جاعدايلاردا 24 ساعات ىشىندە بوساتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ مۇشەسى، رەسپۋبليكالىق ادۆوكاتتار القاسىنىڭ ءتوراعاسى ءمادي مىرزاعارايەۆ قازاقستان اۋماعىندا سوت سانكسياسىنسىز ۇستاۋ مەرزىمىن 72 ساعاتتان 48 ساعاتقا دەيىن قىسقارتۋدى ۇسىندى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ