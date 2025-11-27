قاپشاعايدا مەدەۋدەن ەكى ەسە ۇلكەن مۇز ايدىنى سالىندى
قونايەۆ. KAZINFORM - جىل باسىنان بەرى الماتى وبلىسىنا 2,2 ميلليون تۋريست كەلدى. ولار كولساي، قايىڭدى، قاپشاعاي ورىندارىنا بارعان. بۇل تۋرالى وبلىس اكىمى مارات سۇلتانعازيەۆ باياندادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، الماتى وبلىسى - گەوگرافياسى مەن تابيعي رەسۋرستارى تۋريزمدى دامىتۋعا ەرەكشە قولايلى، الەۋەتى جوعارى ءوڭىر. بۇگىندە وبلىسقا كەلگەن تۋريستەر سانى 2,2 ميلليون ادامعا جەتىپ، وتكەن جىلمەن (2024 ج. - 1,6 ميلليون) سالىستىرعاندا %36 ءوسىم كورسەتتى.
— قاپشاعاي سۋ قويماسى قونايەۆ قالاسىنىڭ نەگىزگى دەمالىس ورتالىعىنا اينالدى. 2025 -جىلعى جازعى ماۋسىمدا مۇندا 2 ميلليونعا جۋىق ادام كەلىپ، بىلتىرمەن سالىستىرعاندا %20 ءوسىمدى كورسەتتى. دەمەۋشىلەر قولداۋىمەن قالالىق جاعاجايدا اۋقىمدى اباتتاندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلدى، - دەدى م. سۇلتانعازيەۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە.
قازىر قۇنى 83,2 ميلليارد تەڭگە بولاتىن اقتاس ۇستىرتىندەگى «Oi-Qaragai» تاۋ-شاڭعى كۋرورتىن كەڭەيتۋ جوباسى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. كۋرورتتىڭ باستى ەرەكشەلىگى - ۇزىندىعى 28 شاقىرىم بولاتىن ەلىمىزدەگى جانە ورتالىق ازياداعى ەڭ ۇزىن شاڭعى تراسساسىنىڭ بولۋى. سونىمەن قاتار، كۋرورت جىلدىڭ ءتورت مەزگىلىندە ۇزدىكسىز جۇمىس ىستەپ، جىل سايىن شامامەن 600 مىڭ تۋريستكە قىزمەت كورسەتەدى.
قاپشاعاي كولى جاعالاۋىندا قۇنى 11 ميلليارد تەڭگە بولاتىن «ASP- Arena» حالىقارالىق دەڭگەيدەگى سپورت ارەناسى، 4000 مىڭ ورىندىق ستاديون ىسكە قوسىلدى.
وندا اۋدانى 20 مىڭ شارشى مەتر بولاتىن، مەدەۋدەن ەكى ەسە ۇلكەن، ورتالىق ازياداعى ەڭ ۇلكەن مۇز ايدىنى قوناقتاردى قابىلداۋعا دايىن.
— وبلىستىڭ تۋريزم سالاسى ءۇشىن قايىڭدى جانە كولساي كولدەرىنىڭ ەرەكشە ماڭىزى بار. مۇندا جاياۋ جۇرگىنشىلەر جولدارى تولىق اباتتاندىرىلىپ، قايىڭدى كولىنە باراتىن 9 شاقىرىم جولعا كۇردەلى جوندەۋ جۇمىستارى باستالدى. بۇل باعىتقا كەلگەن تۋريستەر سانى وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 1,6 ەسەگە ءوسىپ، 600 مىڭ ادامعا جەتتى، — دەپ اتاپ ءوتتى اكىم.
ىلە وزەنى جاعاسىنداعى «كوشپەندىلەر» قالاشىعى دا اكىمدىكتىڭ بالانسىنا الىندى. الداعى ۋاقىتتا بۇل نىسان تولىق جاڭارتۋدان وتەدى.
بۇعان دەيىن اكىم الماتى وبلىسىنىڭ ەكونوميكاسى 6 تريلليون تەڭگەگە دەيىن وسكەنىن ايتقان ەدى.
سونداي-اق، «Pepsi Co» كومپانياسى نارىنقول كارتوبىنان دايىن ونىمدەر شىعارادى.