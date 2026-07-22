قاشاعانداعى جاڭا زاۋىت جىلىنا 727 ميلليون تەكشە مەتر گاز وندىرەدى
استانا. KAZINFORM - قاشاعان گاز وڭدەۋ زاۋىتىنداعى قۇرىلىس جۇمىستارىنىڭ ورىندالۋ دەڭگەيى 60 پايىزعا جەتتى، دەپ حابارلايدى ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
اتىراۋ وبلىسىنا جۇمىس ساپارى بارىسىندا جوبانىڭ ىسكە اسىرىلۋ بارىسىن ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ باعالادى. مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، زاۋىت پايدالانۋعا بەرىلگەننەن كەيىن جىلىنا 1 ميلليارد تەكشە مەتر ىلەسپە گازدى وڭدەپ، جىل سايىن شامامەن 727 ميلليون تەكشە مەتر تاۋارلىق گاز وندىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
جوبانى «QazaqGaz» ۇ ك» ا ق- نىڭ ەنشىلەس ۇيىمى — «GPC Investment» ج ش س ىسكە اسىرىپ جاتىر. زاۋىت ەلىمىزدىڭ گاز وڭدەۋ سالاسىنداعى نەگىزگى نىسانداردىڭ بىرىنە اينالىپ، قاشاعان كەن ورنىن يگەرۋ بارىسىندا وندىرىلەتىن ىلەسپە گازدى وڭدەۋ كولەمىن ۇلعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
قازىر قۇرىلىس الاڭىنا نەگىزگى جابدىقتىڭ 97 پايىزى جەتكىزىلدى. ۆاحتالىق كەنت پەن ءىرى كولەمدى جۇكتەردى جەتكىزۋگە ارنالعان تەمىرجول ينفراقۇرىلىمىنىڭ قۇرىلىسى اياقتالدى. جوبانى ىسكە اسىرۋعا شامامەن ەكى مىڭ مامان تارتىلعان. تەحنولوگيالىق جابدىقتاردى مونتاجداۋ، ينجەنەرلىك كوممۋنيكاتسيالاردى تارتۋ جانە نەگىزگى وندىرىستىك نىسانداردىڭ قۇرىلىسى جالعاسىپ جاتىر.
نىسانعا بارۋ بارىسىندا مينيسترگە قۇرىلىس-مونتاج جۇمىستارىنىڭ بارىسى، جابدىقتاردى جەتكىزۋ جانە جوبانىڭ كەلەسى كەزەڭدەرىن ىسكە اسىرۋ تۋرالى اقپارات ۇسىنىلدى. تاپسىرىس بەرۋشىنىڭ مالىمەتىنشە، قۇرىلىس بەكىتىلگەن كەستەگە سايكەس جەدەل قارقىنمەن جۇرگىزىلىپ كەلەدى.
— قاشاعان گاز وڭدەۋ زاۋىتى قازاقستاننىڭ گاز سالاسىن ودان ءارى دامىتۋ ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزعا يە. گاز وڭدەۋ زاۋىتىن ىسكە قوسۋ ىلەسپە گازدى وڭدەۋ كولەمىن ۇلعايتۋعا، ەلىمىزدەگى ەڭ ءىرى مۇناي-گاز كەن ورىندارىنىڭ ءبىرىن يگەرۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا جانە ىشكى نارىقتى قوسىمشا كولەمدەگى تاۋارلىق گازبەن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. بۇگىنگى مىندەتىمىز - كاسىپورىندى بەلگىلەنگەن مەرزىمدە پايدالانۋعا بەرۋ، - دەدى ەنەرگەتيكا ءمينيسترى.
«QazaqGaz» ا ق» باسقارما ءتوراعاسى الىبەك جاماۋوۆتىڭ سوزىنشە، جوبانى ىسكە اسىرۋ جۇمىستارى كومپانيانىڭ تۇراقتى باقىلاۋىندا.
- جوبانىڭ ەل ەكونوميكاسىنا ماڭىزدىلىعىن ەسكەرە وتىرىپ، ءبىز قاشاعان گاز وڭدەۋ زاۋىتىنىڭ جوعارى ساپالى، قۇرىلىس جۇمىستارىنىڭ ۋاقتىلى اياقتالۋىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن بارلىق قاجەتتى شارالاردى قابىلداپ جاتىرمىز، - دەدى جاماۋوۆ.
وسىعان دەيىن قاشاعان كەن ورنىنىڭ شيكىزات بازاسىندا قۋاتتىلىعى جىلىنا 2,5 ميلليارد تەكشە مەتر بولاتىن جاڭا گاز وڭدەۋ زاۋىتىنىڭ قۇرىلىسى باستالعانىن جازعانبىز.