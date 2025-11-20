ق. ساتبايەۆ اتىنداعى كانالدا ءتورت جاڭا ترانسفورماتور ىسكە قوسىلدى
استانا. KAZINFORM - «قازسۋشار» ر م ك- نىڭ «ق. ساتبايەۆ اتىنداعى كانال» فيليالى جەتى جاڭا ترانسفورماتوردى جيناقتاۋ جانە پايدالانۋعا بەرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر. سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا ءمينيسترى نۇرجان نۇرجىگىتوۆ فيليالدىڭ 2025 -جىلدىڭ باسىنان بەرى اتقارعان جۇمىسى تۋرالى ەسەبىن تىڭدادى.
بۇگىندە كانالدا ءتورت جاڭا ترانسفورماتور ىسكە قوسىلدى. ال قالعان ۇشەۋىن 2026 -جىلى پايدالانۋعا بەرۋ جوسپارلانىپ وتىر. نىساندى كەشەندى قايتا جاڭعىرتۋ جونىندەگى جول كارتاسىنا سايكەس، 2028 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن ق. ساتبايەۆ اتىنداعى كانالدا بارلىعى 17 جاڭا ترانسفورماتور ورناتىلىپ، 19 ناسوس قوندىرعىسى اۋىستىرىلادى. 2025 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن كانالدا ءتورت ناسوس قوندىرعىسىن اۋىستىرۋ جوسپارلانعان. قازىرگى ۋاقىتتا ولاردىڭ ەكەۋىن ورناتۋ جۇمىستارى باستالدى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ ق. ساتبايەۆ اتىنداعى كانالدى جاڭعىرتۋ جانە رەكونسترۋكسيالاۋ جونىندەگى تاپسىرماسى بەلگىلەنگەن كەستەگە ساي جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. نىسانداعى جۇمىستار سۋ رەسۋرستارىنا دەگەن سۇرانىستىڭ ارتۋىنا بايلانىستى جۇرگىزىلىپ جاتىر. جوبا ەلدى مەكەندەر مەن ونەركاسىپ ورىندارىن سۋمەن جابدىقتاۋ ساپاسىن جاقسارتادى. سونداي-اق كانالدىڭ ۇزاق مەرزىمدى ءارى قاۋىپسىز جۇمىس ىستەۋىن قامتاماسىز ەتەدى، - دەدى سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا ۆيتسە-ءمينيسترى ەربولات يبرايحانوۆ.
وسىعان دەيىن سۋ رەسۋرستارى سالاسىندا ۇ ە ۇ- مەن ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا ارنالعان جاڭا كەڭەس قۇرىلعانى تۋرالى جازدىق.