ق. ساتبايەۆ اتىنداعى كانالعا 8 جاڭا ترانسفورماتور ورناتىلىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگى ق. ساتبايەۆ اتىنداعى كانالعا سەگىز جاڭا ترانسفورماتوردى قۇراستىرۋ جانە ىسكە قوسۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر. جوبانى جىل سوڭىنا دەيىن اياقتاۋ جوسپارلانعان.
نىساندى كەشەندى جاڭعىرتۋ جونىندەگى جول كارتاسىنا سايكەس، 2026 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن ق. ساتبايەۆ اتىنداعى كانالعا بارلىعى 17 جاڭا ترانسفورماتور ورناتىلادى. سونداي-اق 19 ناسوس اگرەگاتى اۋىستىرىلادى. ق. ساتبايەۆ اتىنداعى كانال قاراعاندى جانە پاۆلودار وبلىستارىن، سونداي-اق استانا قالاسىن اۋىز سۋمەن قامتاماسىز ەتەدى. سونىمەن قاتار بۇل كانالدىڭ سۋىن وڭىرلەردەگى ءوندىرىس ورىندارى مەن شارۋا قوجالىقتارى پايدالانادى. نىساننىڭ جالپى ۇزىندىعى - 458 شاقىرىم.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس مينيسترلىك ق. ساتبايەۆ اتىنداعى كانالعا جاڭعىرتۋ جانە رەكونسترۋكسيالاۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر. بۇل شارالار كانالدىڭ سۋىنا سۇرانىس ارتقاندىقتان قولعا الىنعان. جوبا جۇزەگە اسىرىلعان سوڭ ەلدى مەكەندەر مەن ءوندىرىس ورىندارىن سۋمەن قامتۋ ساپاسى ارتىپ، كانالدىڭ ۇزاق مەرزىمدى ءارى قاۋىپسىز پايدالانىلۋى قامتاماسىز ەتىلەدى، - دەدى سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا ءمينيسترى نۇرجان نۇرجىگىتوۆ.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن تۇركىستان وبلىسىندا كوكساراي كونتررەتتەگىشىن مەحانيكالىق تازارتۋ جۇمىستارى باستالعانىن جازعان ەدىك.