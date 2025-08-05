ق ر وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى ءبىلىم سالاسىندا ساپانى قامتاماسىز ەتۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى تاعايىندالدى
استانا. KAZINFORM - سەرىك ءاشىروۆ ق ر وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى ءبىلىم سالاسىندا ساپانى قامتاماسىز ەتۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى بولىپ تاعايىندالدى، دەپ حابارلايدى ق ر ۇكىمەتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
سەرىك ءاشىروۆ 1986 -جىلى الماتى قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن.
ق ر ءى ءى م اكادەمياسىنىڭ زاڭ ينستيتۋتىن، ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىن بىتىرگەن.
ەڭبەك جولىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى كونسۋلدىق قىزمەت دەپارتامەنتىنىڭ مامانى بولىپ باستاعان.
2009- 2012 -جىلدارى - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ دۋبايداعى باس كونسۋلدىعى ۆيتسە-كونسۋلى، ءبىرىنشى حاتشىسى.
2013- 2014 -جىلدارى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى كونسۋلدىق قىزمەت دەپارتامەنتىنىڭ ءبىرىنشى حاتشىسى.
2014- 2016 -جىلدارى - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ يتاليا رەسپۋبليكاسىنداعى ەلشىلىگىنىڭ ءبىرىنشى حاتشىسى.
2016- 2017 -جىلدارى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى ەكسپو-2017 كوميسسارى حاتشىلىعىنىڭ كەڭەسشىسى.
2017- 2022 -جىلدارى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى مەملەكەتتىك پروتوكول قىزمەتىنىڭ حالىقارالىق ءىس- شارالارىن قامتاماسىز ەتۋ باسقارماسىنىڭ كەڭەسشىسى، باسشىسى.
2022 -جىلى - ق ر پرەمەر-ءمينيسترى كەڭسەسىنىڭ سىرتقى ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق جانە حاتتاما ءبولىمىنىڭ باس ينسپەكتورى.
2022- 2024 -جىلدارى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترى پروتوكولىنىڭ باستىعى.
2024 -جىلدىڭ تامىز ايىنان باستاپ قازىرگى ۋاقىتقا دەيىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى ءبىلىم سالاسىندا ساپانى قامتاماسىز ەتۋ كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى بولىپ قىزمەت اتقاردى.