ق ر س ءى م ەسكەرتۋ جاسادى: تاياۋ شىعىسقا ساپارلاۋعا ءالى دە ارەكەتتەنىپ جاتقان ادامدار بار
استانا. KAZINFORM - ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى ەرلان جەتىبايەۆ تاياۋ شىعىستاعى جاعدايعا بايلانىستى قازاقستان ازاماتتارىنا ارنالعان ءتيىستى نۇسقاۋلىقتى جاريالادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، تاياۋ شىعىستاعى اسكەري ءىس-قيمىلداردىڭ جالعاسۋىنا، سونداي-اق كوپتەگەن ەلدىڭ اۋە كەڭىستىگىنىڭ جابىلۋىنا بايلانىستى قازاقستان سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى اتالعان وڭىردە بەلسەندى اسكەري ءىس-قيمىلدار توقتاعانشا ءبىرقاتار مەملەكەتكە ساپارلاۋدان باس تارتۋعا شاقىردى.
- باحرەين، مىسىر، يزرايل، يەمەن، يوردانيا، يراك، يران، قاتار، ساۋد ارابياسى، كۋۆەيت، ليۆان، بىرىككە اراب امىرلىكتەرى، ومان جانە سيرياعا بارۋدان باس تارتۋعا شاقىرامىز. وسى وڭىردە جۇرگەن قازاقستان ازاماتتارىن جەكە قاۋىپسىزدىك شارالارىن كۇشەيتۋگە، قاۋىپتى اۋداندارعا بارماۋعا، جەرگىلىكتى بيلىك ورگاندارىنىڭ نۇسقاۋلارىن ورىنداۋعا، زىمىران قۇلاۋى قاۋپى بولعان جاعدايدا پانالاۋ ورىندارىنا بارۋعا، سونداي-اق قازاقستاننىڭ شەتەلدەگى مەكەمەلەرىمەن جانە تۋروپەراتورلارمەن، اۋە تاسىمالداۋشىلارمەن تۇراقتى بايلانىستا بولۋىنا شاقىرامىز، - دەدى ەرلان جەتىبايەۆ مينيسترلىكتەگى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، بۇعان دەيىنگى ەسكەرتۋلەرگە قاراماستان، كەيبىر ادامدار اتالعان وڭىردەگى ەلدەرگە ساپارلاۋعا ارەكەتتەنىپ جاتىر.
- جاعداي تولىق تۇراقتانعانعا دەيىن مۇنداي ساپارلاردى جوسپارلاۋدان باس تارتۋ كەرەك، - دەدى رەسمي وكىل.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، الداعى كۇندەرى تاياۋ شىعىستان قانشا ادام ەلگە جەتكىزىلەتىنى ءمالىم بولدى.