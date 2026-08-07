ق م گ باسشىسى جاڭادان ءىرى كەن ورنىن يگەرۋگە قاتىستى تۇسىنىك بەردى
استانا. KAZINFORM - «قازمۇنايگاز» ۇ ك ا ق باسقارما ءتوراعاسى اسحات حاسەنوۆ الداعى ىسكە اساتىن ءىرى كەن ورنىنا قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
- «قازمۇنايگاز» گەولوگيالىق بارلاۋدىڭ ۇلكەن باعدارلاماسىن قابىلدادى. 2026-2030 -جىلدارى اۋقىمدى ءىس-شارالار جوسپارلانعان. وسى رەتتە 26 ۇڭعىمانى بۇرعىلاۋ قاراستىرىلعان. ءبىرقاتار ۋچاسكەدە سەيسميكالىق بارلاۋ قامتىلادى، ونىڭ اراسىندا جىلىوي ۋچاسكەسى دە بار، - دەدى اسحات حاسەنوۆ «سامۇرىق-قازىنا» قورى قوعامدىق كەڭەسىنىڭ وتىرىسىنان كەيىن تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ونىڭ ايتۋىنشا، قاراتون جوباسى بويىنشا ق م گ- دە سەرىكتەس بار. وسى ورايدا ءبىر ۇڭعىما بۇرعىلاندى. بۇل جوباعا قاراجات سەرىكتەس ەسەبىنەن وتەلەدى.
- جىلىوي جوباسى دا وسى شارتتار نەگىزىندە جۇرگىزىلەدى، ويتكەنى وندا دا سەرىكتەسىمىز بار. ال تاجىعالي جوباسىنا توقتالساق، ق م گ ونى ءوزى ىسكە اسىرادى، - دەدى اسحات حاسەنوۆ.
سونىمەن قاتار ول گەولوگيالىق بارلاۋ جۇمىستارىنىڭ تاۋەكەلى جوعارى ەكەنىن ەسكە سالدى.
- 10 ۇڭعىمانىڭ تەك ۇشەۋى عانا ءساتتى بولادى، ياعني قالعانى 70 پايىزىندا تاۋەكەلى جوعارى. ءبىراق ءبىر ۇڭعىمادان مۇناي تاپساق، وسىنىڭ ءوزى بارلىق شىعىندى قايتارادى، - دەدى ق م گ باسشىسى.
ەسكە سالساق، بۇعان قازاقستاندا قاشاعاننان كەم ەمەس كەن ورنى پايدا بولۋى مۇمكىن ەكەنى ايتىلدى.
- اشىلعان قاراتون، قاجىعالي جانە جىلىوي كاربوناتتى ماسسيۆى قاشاعان كەن ورنىنىڭ قۇرىلىمىن قايتالايدى. ماسسيۆتىڭ رەسۋرستىق الەۋەتى 4,7 ميلليارد توننا (كومىرسۋتەكتەر). بۇل قاشاعاننىڭ گەولوگيالىق الەۋەتىمەن شامالاس. الايدا قاشاعان تاياز تەڭىز ايماعىندا ورنالاسقاندىقتان، ۇلكەن كاپيتالدىق شىعىندى تالاپ ەتەدى. ال بۇل ماسسيۆ قۇرلىقتا ورنالاسقان. وسىلايشا، كاپيتالدىق شىعىن ەداۋىر تومەندەيدى، - دەگەن بولاتىن استانادا وتكەن حالىقارالىق گەولوگيالىق فورۋمدا «قازمۇنايگاز» باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى قۇرمانعازى ەسقازيەۆ.
جالپى العاندا، جىلىوي كاربوناتتى ماسسيۆىنىڭ رەسۋرستىق الەۋەتى 20 ميلليارد توننا شارتتى وتىنعا باعالانىپ وتىر.
گەولوگيالىق بارلاۋ جۇمىستارىنىڭ نەگىزگى باعىتى قاراتون، تاجىعالي جانە جىلىوي ۋچاسكەلەرىن قامتيتىن جىلىوي كاربوناتتى پلاتفورماسى بولىپ وتىر.