نيۋ-يوركتە وتكەن دوڭگەلەك ۇستەل امەريكالىق بيزنەس وكىلدەرىنىڭ قىزىعۋشىلىعىن تۋدىردى
استانا. KAZINFORM - نيۋ-يوركتە پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆپەن وتكەن دوڭگەلەك ۇستەل امەريكالىق بيزنەس وكىلدەرىنىڭ قىزىعۋشىلىعىن تۋدىردى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
شەتەلدىكتەر قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ ەكونوميكانىڭ ءتۇرلى سالالارىنداعى باسىمدىقتارىنا جانە ەلدىڭ ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىققا اشىقتىعىنا ۇلكەن قىزىعۋشىلىق تانىتتى.
- مەنىڭ ويىمشا، بۇل كەرەمەت دوڭگەلەك ۇستەل بولدى. تانىستىرىلعان كومپانيالار مەن ونداعى ادامدار - الەمدەگى ەڭ ۇزدىك. پرەزيدەنتتىڭ باسىمدىقتارى تۋرالى تىڭداۋ وتە قىزىقتى بولدى. ءبىز ەلدىڭ تاۋ-كەن ءوندىرۋ جانە وڭدەۋ سالاسىنداعى تاجىريبەسىن دامىتۋعا كومەكتەسەتىنىمزگە ۇمىتتەنەمىز جانە جوبانى وسى باعىتتا جالعاستىرۋدى اسىعا كۇتەمىز. بۇل مەن ءۇشىن بارلىعىنىڭ قازاقستان دامۋىنىڭ ءبىر بولىگى بولعىسى كەلەتىنىن كورسەتەتىن كۇشتى سيگنال بولدى دەپ ويلايمىن، - دەپ حابارلادى كولورادو تاۋ-كەن ءىسى مەكتەبىنىڭ پرەزيدەنتى پول دجونسون.
جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىنىڭ جەتەكشى پروۆايدەرى Cohere كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى مارتين كون پرەزيدەنتتىڭ قازاقستاندى ج ي سالاسىنداعى كوشباسشىعا اينالدىرۋ ۇمتىلىسىن جوعارى باعالادى.
- وسىندا شاقىرىلۋ مەن ءۇشىن ۇلكەن مارتەبە بولدى. پىكىرتالاس وتە جىلى جانە ەكونوميكانىڭ كوپتەگەن سالالارى مەن سەكتورلارىن قامتىعان ىنتىماقتاستىقتا ءوتتى.
ءبىز قازاقستاننىڭ مينيسترلىكتەرىمەن جانە كەيبىر جەتەكشى كاسىپورىندارىمەن وزىق جاھاندىق تەحنولوگيالارىمىزدى قالاي بىرلەسىپ جۇمىس ىستەۋگە جانە ەنگىزۋگە، سونداي-اق ولاردى قازاقستاندىق نارىققا، تىلگە، مادەنيەتكە جانە تاريحي اقپاراتقا بەيىمدەۋگە بولاتىنىن تالقىلاپ جاتىرمىز.
قازاقستاننىڭ ارىپتەستىك ءۇشىن اشىقتىعى ماعان قاتتى اسەر ەتتى، سوندىقتان قۇراما شتاتتارداعى ينۆەستورلار مەن بيزنەسمەندەر ءوزارا ءتيىمدى سەرىكتەستىك قاتىناستار ىزدەيدى، جاھاندىق مۇمكىندىكتەردى لوكاليزاتسيالاۋ جانە ولاردى قازاقستانعا ءتان ەتۋ ارقىلى پايدالانۋعا ۇمتىلىپ وتىر، - دەپ ءبولىستى پىكىرىمەن Cohere پرەزيدەنتى مارتين كون.
ايتا كەتەيىك، كەشە پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ نيۋ-يورككە جۇمىس ساپارى باستالدى.
مەملەكەت باسشىسى ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ مەرەيتويلىق 80- سەسسياسى اياسىنداعى جالپى دەباتتا ءسوز سويلەيدى.