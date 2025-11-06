نەسيە الاياقتىعىنىڭ 90 پايىزى بانك قىزمەتكەرلەرىنىڭ قاتىسۋىمەن جاسالادى - دەپۋت
استانا. KAZINFORM - بانكتەر تۋرالى زاڭ وسىدان 30 جىل بۇرىن قابىلدانعانىمەن، كەيىنگى ۋاقىتتا وعان تەك ازداعان وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزىلدى. دەگەنمەن، بۇل تۇزەتۋلەر قارجى سالاسىنداعى وزەكتى ءارى كۇردەلى ماسەلەلەردى تۇبەگەيلى شەشۋگە مۇمكىندىك بەرگەن جوق.
بۇگىندە بانك جۇيەسىندەگى كەيبىر قىزمەتكەرلەردىڭ قاتىسۋىمەن جاسالاتىن الاياقتىق وقيعالارى جيىلەپ وتىر. بۇل تۋرالى Jibek Joly تەلەارناسىندا ق ر پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى مۇرات ابەنوۆ ايتتى.
- وكىنىشكە قاراي، الاياقتىق كوبەيىپ كەلەدى. قازىر بۇل باعىتتا جاڭا زاڭ جوباسىن ءۇشىنشى رەت قاراپ جاتىرمىز. دەگەنمەن بانك سالاسىنىڭ كەيبىر وكىلدەرى وزگەرىستەر ەنگىزۋگە كەدەرگى كەلتىرىپ وتىر. بيومەتريالىق سايكەستەندىرۋدىڭ زاڭسىز جۇرگىزىلگەن جاعدايلارى كوپ. زاڭ بويىنشا ادام ءوزى بارىپ، ۆيدەوسى ءتۇسىرىلىپ، بەينە جازباداعى ءتۇر الپەتىمەن سايكەستىگى تەكسەرىلۋى ءتيىس. ەگەر بيومەتريا زاڭسىز وتسە، بانك ءوز تاراپىنان نەسيەنى جابۋى كەرەك، سەبەبى بۇل بانك كىناسى. بۇعان دەيىن مۇنداي تالاپ بولماعان، - دەدى مۇرات ابەنوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، بانك بيومەتريا جۇرگىزۋ ءۇشىن ازاماتتان جازباشا كەلىسىم الىپ، بەينە جانە فوتوسۋرەتىن زاڭدى تۇردە تىركەۋى قاجەت. ەگەر بۇل تالاپ ساقتالماسا، مۇنداي ءراسىمنىڭ بارلىعى جارامسىز بولىپ سانالادى.
- مىسالى، قوستاناي وبلىسىنىڭ ءبىر ازاماتىنا نەبارى ءبىر ساعات ىشىندە بەس بانك جەتى نەسيە بەرىپ، جالپى سوماسى 16,5 ميلليون تەڭگە بولعان. تەكسەرۋ بارىسىندا ول ازامات بيومەتريادان وتپەگەنى، قول قويماعانى جانە بانككە بارماعانى انىقتالدى. بۇل جاعدايدا نەسيە جالعان بيومەتريا ارقىلى راسىمدەلگەن بولىپ شىقتى، - دەدى ول.
مۇرات ابەنوۆتىڭ سوزىنشە، الاياقتار كەي جاعدايدا بانك قىزمەتكەرلەرىمەن الدىن الا ءسوز بايلاسىپ، نەسيە راسىمدەۋ سحەمالارىن قولدانادى.
- الاياقتار ادامداردى توپتاستىرىپ، ءبىر ادامدى دايىندايدى. سول ادامعا نەسيە راسىمدەتۋ ءۇشىن بانك قىزمەتكەرلەرىنە 1-2 پايىز سىياقى تولەيدى. كەيبىر مەنەدجەرلەر دە بۇل ىستە ۇلەس الىپ وتىر. جالپى نەسيەلىك الاياقتىقتىڭ 90 پايىزى بانك ىشىندەگى قىزمەتكەرلەردىڭ قاتىسۋىمەن جاسالىپ جاتىر. سوندىقتان ەڭ الدىمەن سول سىبايلاستاردى انىقتاپ، جازالاۋ قاجەت، - دەدى دەپۋتات.
سونىمەن قاتار ول جاڭا زاڭ جوباسىندا ازاماتتاردىڭ قارجى قاۋىپسىزدىگىن كۇشەيتۋگە باعىتتالعان ناقتى شارالار قامتىلاتىنىن اتاپ ءوتتى.
- بىرىنشىدەن، ازامات بانككە ءوز اياعىمەن كەلمەي جانە جەكە قول قويماي ونلاين نەسيە بەرۋگە بولمايدى. ەكىنشىدەن، ەلەكتروندى قولتاڭبا تەك ادامنىڭ جەكە رۇقساتىمەن پايدالانىلۋى ءتيىس. ۇشىنشىدەن، بيومەتريانى بانك ءوزى ءتۇسىرىپ، بەينەمەن سالىستىرۋى قاجەت. تورتىنشىدەن، ءاربىر نەسيە ءراسىمىن جەكە-جەكە تەكسەرۋ قاجەت، - دەدى مۇرات ابەنوۆ.
بۇعان دەيىن قازاقستاندا الاياقتار راسىمدەگەن نەسيەلەر سوت شەشىمىنسىز ەسەپتەن شىعارىلاتىنىن جازعانبىز.
اۆتور
تاستان تويانوۆ