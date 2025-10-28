نۇرلان جاقىپوۆ «لۋكويلدىڭ» سانكسياعا ىلىگۋىنە قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى
استانا. KAZINFORM - «سامۇرىق-قازىنا» ا ق باسقارما ءتوراعاسى نۇرلان جاقىپوۆ «لۋكويلدىڭ» سانكسياعا ىلىگۋىنە قاتىستى پىكىرىن ايتتى.
- تاياۋدا «لۋكويلدىڭ» سانكسيالىق تىزىمگە ىلىككەنى تۋرالى جاڭالىق شىقتى. وتە كۇردەلى ماسەلە. قازىرگى ۋاقىتتا ءتيىستى كونسۋلتانتتارمەن، ونىڭ ىشىندە حالىقارالىق تا كونسۋلتانتتارمەن «قازمۇنايگازدىڭ» اتالعان جاعدايدان قالاي شىعاتىنىنا قاتىستى اۋقىمدى جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەدى ول اقوردادا ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا وراي.
ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، «لۋكويل» قازاقستاندا 30 جىلدان استام ۋاقىتتان بەرى جۇمىس ىستەيدى. ەلىمىزدە رەسەيلىك كومپانيانىڭ ۇلكەن جوبالارى بار. ول «تەڭىز»، «قاراشىعاناق»، «قالامقاس- حازار» سىندى كەن ورىندارىنىڭ اكسيونەرى سانالادى.
- بۇل وتە كۇردەلى ماسەلە. ءبىر جاعىنان قازاقستان ءۇشىن، «قازمۇنايگاز» ءۇشىن «لۋكويل» سەنىمدى سەرىكتەس سانالادى. ەكىنشى جاعىنان ءبىز - زاڭناماعا، سالىنعان سانكسيالىق شارالارعا ساي جۇمىس ىستەيتىن ادال كورپوراتيۆتى ازاماتپىز. سول سەبەپتى تاياۋدا سانكسيالىق شەكتەۋلەردى ەسكەرە وتىرىپ، بۇل باعىتتاعى جۇمىستى ودان ارى قاراي جالعاستىرۋعا قاتىستى ناقتى شەشىمدەر ازىرلەيمىز، - دەدى نۇرلان جاقىپوۆ.
بۇعان دەيىن ەنەرگەتيكا ۆيتسە-ءمينيسترى سانجار جاركەشوۆ ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىن ءوتىپ جاتقان باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا سانكتسياعا تۇسكەن «لۋكويلدىڭ» قازاقستانداعى جوبالارى تۋرالى پىكىر ءبىلدىردى.
ايتا كەتەيىك، 22 -قازاندا ا ق ش سانكسياسىنا تۇسكەن «لۋكويل» كومپانياسى وزگە ەلدەردەگى ۇلەسىن جاپپاي ساتاتىنى حابارلاندى.