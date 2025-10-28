ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    18:45, 28 - قازان 2025 | GMT +5

    نۇرلان جاقىپوۆ «لۋكويلدىڭ» سانكسياعا ىلىگۋىنە قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى

    استانا. KAZINFORM - «سامۇرىق-قازىنا» ا ق باسقارما ءتوراعاسى نۇرلان جاقىپوۆ «لۋكويلدىڭ» سانكسياعا ىلىگۋىنە قاتىستى پىكىرىن ايتتى.

    Нұрлан Жақыпов
    Фото: видеодан алынған кадр

    - تاياۋدا «لۋكويلدىڭ» سانكسيالىق تىزىمگە ىلىككەنى تۋرالى جاڭالىق شىقتى. وتە كۇردەلى ماسەلە. قازىرگى ۋاقىتتا ءتيىستى كونسۋلتانتتارمەن، ونىڭ ىشىندە حالىقارالىق تا كونسۋلتانتتارمەن «قازمۇنايگازدىڭ» اتالعان جاعدايدان قالاي شىعاتىنىنا قاتىستى اۋقىمدى جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەدى ول اقوردادا ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا وراي.

    ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، «لۋكويل» قازاقستاندا 30 جىلدان استام ۋاقىتتان بەرى جۇمىس ىستەيدى. ەلىمىزدە رەسەيلىك كومپانيانىڭ ۇلكەن جوبالارى بار. ول «تەڭىز»، «قاراشىعاناق»، «قالامقاس- حازار» سىندى كەن ورىندارىنىڭ اكسيونەرى سانالادى.

    - بۇل وتە كۇردەلى ماسەلە. ءبىر جاعىنان قازاقستان ءۇشىن، «قازمۇنايگاز» ءۇشىن «لۋكويل» سەنىمدى سەرىكتەس سانالادى. ەكىنشى جاعىنان ءبىز - زاڭناماعا، سالىنعان سانكسيالىق شارالارعا ساي جۇمىس ىستەيتىن ادال كورپوراتيۆتى ازاماتپىز. سول سەبەپتى تاياۋدا سانكسيالىق شەكتەۋلەردى ەسكەرە وتىرىپ، بۇل باعىتتاعى جۇمىستى ودان ارى قاراي جالعاستىرۋعا قاتىستى ناقتى شەشىمدەر ازىرلەيمىز، - دەدى نۇرلان جاقىپوۆ.

    بۇعان دەيىن ەنەرگەتيكا ۆيتسە-ءمينيسترى سانجار جاركەشوۆ ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىن ءوتىپ جاتقان باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا سانكتسياعا تۇسكەن «لۋكويلدىڭ» قازاقستانداعى جوبالارى تۋرالى پىكىر ءبىلدىردى.

    ايتا كەتەيىك، 22 -قازاندا ا ق ش سانكسياسىنا تۇسكەن «لۋكويل» كومپانياسى وزگە ەلدەردەگى ۇلەسىن جاپپاي ساتاتىنى حابارلاندى.

     

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار