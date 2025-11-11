«نۇر جولى» پۋنكتى ماڭىندا 1500 جۇك كولىگى جينالدى - كوميتەت جاعدايدى ءتۇسىندىردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى «نۇر جولى» وتكىزۋ پۋنكتى الدىندا شامامەن 1500 جۇك كولىگى ۋاقىتشا جينالعانى تۋرالى حابارلادى.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، 2025 -جىلعى 22 -قازاندا ءۇرىمجى قالاسىندا وتكەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ شەكارا ماڭى كەدەن ورگاندارى باسشىلارىنىڭ كەزدەسۋى بارىسىندا قىتاي تاراپى تاۋلىگىنە كەمىندە 800 اۆتوكولىك قۇرالىن قابىلداۋعا، سونداي-اق اعىمداعى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن بۇل كورسەتكىشتى كەزەڭ-كەزەڭىمەن تاۋلىگىنە 1000-گە دەيىن ۇلعايتۋعا كەلىسىمىن ءبىلدىردى. وسى كەلىسىمدەرگە سايكەس تاسىمالداۋ ۇدەرىسىنىڭ ۇزدىكسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ەلەكتروندىق كەزەك جۇيەسىندەگى (ە ك ج) ليميتتەر ۇلعايتىلعان بولاتىن.
- الايدا، 2025 -جىلعى 8- 12- قاراشا ارالىعىندا قىتاي تاراپى ناقتى قابىلداعان اۆتوكولىكتەر سانى تاۋلىگىنە ورتا ەسەپپەن 700- 750- ءدى قۇراعان، بۇل قازاقستاندىق تاراپتاعى اۆتوكولىك قۇرالدارىنىڭ ۋاقىتشا جينالۋىنا نەگىزگى سەبەپ بولدى. سونىمەن قاتار، «قالجات» - «دۋلاتى» (ق ح ر) ىرگەلەس وتكىزۋ پۋنكتىندە شامامەن ءبىر اپتا بويى ينسپەكسيالىق- تەكسەرۋ كەشەنىنىڭ مونتاجداۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلدى. اتالعان كەزەڭدە بۇل باعىتتىڭ وتكىزۋ قابىلەتى شەكتەۋلى بولىپ، كولىكتەر اعىنىنىڭ ءبىر بولىگى «نۇر جولى» پۋنكتىنە قايتا باعىتتالدى. بۇل ينفراقۇرىلىمعا قوسىمشا جۇكتەمە ءتۇسىردى. جاعدايدى تۇراقتاندىرۋ ماقساتىندا 2025 -جىلعى 13 -قاراشادان باستاپ ە ك ج اۆتوكولىك جىبەرۋ ليميتى تاۋلىگىنە 650 كولەمىندە وڭتايلاندىرىلاتىن بولادى. بۇل اعىندى بىركەلكى بولۋگە جانە وتكىزۋ وپەراتسيالارىنىڭ تۇراقتى جۇرگىزىلۋىن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل جاعداي مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ تۇراقتى باقىلاۋىندا، - دەلىنگەن كوميتەت تاراتقان اقپاراتتا.
مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى اتاپ وتكەندەي، قىتاي تاراپىنىڭ وتكىزۋ قابىلەتىن ارتتىرۋ بويىنشا كەلىسسوزدەر بەلسەندى جۇرگىزىلىپ جاتىر، ءوزارا تۇسىنىستىككە قول جەتكىزىلدى.
وسىدان بۇرىن اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى ايداربەك ساپاروۆ ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىن ءوتىپ جاتقان باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا قىتاي شەكاراسىندا قاڭتارىلىپ تۇرعان قازاقستاندىق ۆاگوندار تۋرالى تۇسىنىكتەمە بەردى.