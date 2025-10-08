ەندى ناۋقاس پەن مەملەكەت ءدارىنىڭ اقىسىن بىرلەسىپ تولەيدى
استانا. KAZINFORM - ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى 2026 - جىلدان باستاپ امبۋلاتوريالىق ءدارى-دارمەكپەن قامتاماسىز ەتۋدىڭ جاڭا تەتىگىن ىسكە قوسپاق.
بۇل تۋرالى ءدارى-دارمەك ساياساتى دەپارتامەنتىنىڭ باسقارما باسشىسى Jibek Joly ارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا مالىمدەدى.
- بىرلەسىپ تولەۋ جۇيەسى بويىنشا پاتسيەنت ءدارى- دارمەكتىڭ بەلگىلى ءبىر مولشەرىن تولەيدى، ال قالعان بولىگى مەملەكەت قارجىسى ەسەبىنەن وتەلەدى. ناۋقاستار دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى بەكىتكەن شەكتى باعا مەن وزدەرى تاڭداعان پرەپارات قۇنىنىڭ اراسىنداعى ايىرماشىلىقتى عانا تولەيدى، - دەيدى گۇلدەي بەگاليەۆا.
جاڭا جۇيە قازاقستاندىقتاردىڭ ءومىر ءسۇرۋ جاسىن ۇزارتۋعا باعىتتالعان.
- بۇل جوبانىڭ ماقساتى - پاتسيەنتتەردىڭ ەمدەلۋگە بەيىمدىلىگىن ارتتىرۋ، ولاردىڭ ءومىر ءسۇرۋ ساپاسىن ۇزارتۋ، سونداي-اق مۇگەدەكتىك پەن ءولىم قاۋپىنىڭ الدىن الۋ. جوبانىڭ باستى ارتىقشىلىعى - پاتسيەنتتەرگە ءدارى-دارمەكتى تاڭداۋ قۇقىعى بەرىلەدى. وعان قوسا امبۋلاتورلىق دەڭگەيدە ءدارى-دارمەكپەن تەگىن قامتۋ جۇيەسى ساقتالادى جانە قوسىمشا ناۋقاستار جەكە ءدارىحانالاردا وزدەرى تاڭداعان دارىلىك زاتتاردى ساتىپ الا الادى، - دەيدى مينيسترلىك مامانى.
دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، بيىل ارتەريالدىق گيپەرتەنزيامەن اۋىراتىن ناۋقاستارعا باسا نازار اۋدارىلىپ وتىر.
- قازىرگى ۋاقىتتا امبۋلاتورلىق دەڭگەيدە 3 ميلليوننان استام پاتسيەنت تەگىن ءدارى-دارمەكتەن قامتاماسىز ەتىلىپ جاتىر. ونىڭ ىشىندە 1,2 ميلليونى - ارتەريالدىق گيپەرتەنزيامەن اۋىراتىن ناۋقاستارعا ارنالعان ءدارى-دارمەكتەر، - دەيدى ءدارى-دارمەك ساياساتى دەپارتامەنتىنىڭ باسقارما باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، 2026 - جىلى امبۋلاتوريالىق ءدارى-دارمەكتى جەكە ءدارىحانالار ارقىلى ۇسىنۋ مۇمكىن بولادى.