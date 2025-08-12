نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتى وقىتۋشىلارىنىڭ قانشا پايىزىن قازاقستاندىق ماماندار قۇرايدى
استانا. قازاقپارات- نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىندە باسشىلىق لاۋازىمداردان باستاپ، وقىتۋشىلار قۇرامىنا دەيىن وتاندىق كادرمەن قامتاماسىز ەتۋ باعىتىندا جۇمىس ءجۇرىپ جاتىر. قازىرگى تاڭدا باسشىلىقتىڭ شامامەن 80 پايىزىن قازاقستاندىق مەنەدجەرلەر قۇراسا، پروفەسسور- وقىتۋشىلاردىڭ 30 پايىزىن وتاندىق ماماندار قۇرايدى.
بۇل مالىمەتتەر ۇكىمەت باسشىسى ولجاس بەكتەنوۆتىڭ ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنا بەرگەن جاۋابىندا ايتىلعان.
«جۇرگىزىلگەن جۇمىستىڭ ناتيجەسىندە باسشىلىق لاۋازىمداردىڭ شامامەن %80 - ىن (90 لاۋازىمنىڭ 72- ءسىن) اتقارۋشى ۆيتسە- پرەزيدەنت پەن باسقا ءۇش ۆيتسەپرەزيدەنتتى، ۆيتسە-پروۆوستتاردى، دەكانداردى جانە ۋنيۆەرسيتەتتىڭ باسقارۋشى كەڭەسىنە كىرەتىن دەپارتامەنت ديرەكتورلارىن قوسا العاندا، قازاقستاندىق ماماندار اتقارادى. سونداي-اق پروفەسسور-وقىتۋشىلار قۇرامىنداعى قازاقستاندىق پەداگوگتاردىڭ ۇلەسى ۋنيۆەرسيتەت قۇرىلعان ساتتەن باستاپ %10 بولسا، قازىرگى ۋاقىتتا %30 - عا دەيىن ءوستى. 2030 -جىلعا قاراي بۇل كورسەتكىشتى %40 - عا دەيىن جەتكىزۋ جوسپارلانۋدا»، - دەلىنگەن پرەمەر-ءمينيستردىڭ جاۋابىندا.
سونداي-اق، ۇلتتىق كادرلاردى دامىتۋ باعدارلامالارىنا قاتىسۋ ناتيجەسىندە «بولاشاق» باعدارلاماسىنىڭ تۇلەكتەرى ۋنيۆەرسيتەت قىزمەتكەرلەرىنىڭ جالپى سانىنىڭ %12 - ىن (143 ادام) قۇرايدى (1198 ادام).
«نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ 2018-2030 -جىلدارعا ارنالعان دامۋ ستراتەگياسىنا سايكەس ۋنيۆەرسيتەتتەگى باسشىلىق پوزيتسيالارداعى قازاقستاندىق كادرلاردىڭ ۇلەسىن ارتتىرۋ ماقساتىندا شەتەلدەگى جەتەكشى ۋنيۆەرسيتەتتەردە جۇمىس ىستەيتىن قازاقستاندىق عالىمداردى قوسا العاندا، جوعارى بىلىكتى وتاندىق مامانداردى ىرىكتەۋ تەتىكتەرى جەتىلدىرىلۋدە. كادرلاردىڭ كاسىپتىك جانە مانساپتىق ءوسۋىن قولداۋ ءۇشىن بىلىكتىلىكتى ارتتىرۋ باعدارلامالارى ەنگىزىلدى، قىزمەتكەرلەردىڭ عىلىمي قىزمەتى مەن جاريالانىمدىق بەلسەندىلىگىنە جانە ولاردىڭ حالىقارالىق عىلىمي جانە ءبىلىم بەرۋ جوبالارىنا قاتىسۋىنا قولداۋ كورسەتىلەدى، ماتەريالدىق جانە ماتەريالدىق ەمەس كوتەرمەلەۋ جۇيەلەرى قولدانىلادى، تۇرعىن ءۇي بەرۋ مۇمكىندىگى كوزدەلگەن»، - دەپ جاۋاپ بەردى ولجاس بەكتەنوۆ.