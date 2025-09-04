موڭعوليانىڭ ۇلى مەملەكەتتىك حۋرالىنىڭ ءتوراعاسى قازاقستانعا رەسمي ساپارمەن كەلدى
استانا. KAZINFORM - ماجىلىسكە موڭعوليانىڭ ۇلى مەملەكەتتىك حۋرالىنىڭ ءتوراعاسى داشزەگۆين امارباياسگالان باستاعان دەلەگاتسيا كەلدى. ءماجىلىس ءتوراعاسى ەرلان قوشانوۆپەن كەزدەسۋدە تاراپتار پارلامەنتارالىق بايلانىستى نىعايتۋ جايىن تالقىلاپ، ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى. بۇل تۋرالى قر پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
- ەلدەرىمىزدىڭ اراسىنداعى قارىم-قاتىناس قارقىندى دامىپ كەلەدى. پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ موڭعولياعا بىلتىرعى مەملەكەتتىك ساپارى وتە ناتيجەلى بولدى. كوشباسشىلارىمىزدىڭ ارقاسىندا ەكىجاقتى بايلانىسىمىز ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك دەڭگەيىنە كوتەرىلىپ، ءتۇرلى سالانى قامتيتىن 11 قۇجاتقا قول قويىلدى. بۇگىن ءبىز قول قوياتىن پارلامەنتتەرىمىز اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋم ارىپتەستىگىمىزدى جاڭا بەلەسكە كوتەرەدى دەپ سەنەمىن، - دەدى ءماجىلىس سپيكەرى.
ءوز كەزەگىندە ۇلى مەملەكەتتىك حۋرال ءتوراعاسى سيفرلاندىرۋ، جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ، ەكولوگيا، اۋىل شارۋاشىلىعى سياقتى سالالار بويىنشا زاڭ شىعارۋدا تاجىريبە الماسۋعا ءوزارا ۇلكەن قىزىعۋشىلىق بار ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
پارلامەنتارالىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ جايىن ءسوز ەتكەن ەكى تاراپ دوستىق توپتارىنىڭ جۇمىسىن كۇشەيتۋ، تۇراقتى ديالوگتى سالالىق كوميتەتتەر اياسىندا دا ىنتالاندىرۋ جونىندە ۋاعدالاستى. پارلامەنتارالىق وداق پەن ە ق ى ۇ پارلامەنتتىك اسسامبلەياسى سياقتى كوپجاقتى الاڭداردا ودان ءارى بىرلەسە جۇمىس ىستەۋ ماسەلەلەرىن دە قوزعادى. سونداي-اق پارلامەنتشىلەر تۋريزم باعىتىنداعى ارىپتەستىكتى نىعايتۋ، ەكى ەلدىڭ ەكونوميكالارى ءۇشىن كادرلار دايارلاۋ جانە تەحنولوگيالاردى دامىتۋ مۇمكىندىكتەرىن تالقىلادى.
كەزدەسۋ قورىتىندىسىندا تاراپتار پارلامەنت ءماجىلىسى مەن ۇلى مەملەكەتتىك حۋرال اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى. قۇجاتقا سايكەس، تاراپتار ءوز قۇزىرەتتەرى اياسىندا ساياسي، ساۋدا-ەكونوميكالىق، عىلىمي-تەحنيكالىق، الەۋمەتتىك-مادەني، گۋمانيتارلىق، باسقا دا سالالاردا، سونداي-اق ەكونوميكانى سيفرلاندىرۋ، يننوۆاتسيالاردى دامىتۋ مەن ەنگىزۋ ىسىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن موڭعوليا ىنتىماقتاستىعىن نىعايتۋعا جانە دامىتۋعا جاردەمدەسۋگە مىندەتتەنەدى. سونىمەن بىرگە ءماجىلىس الاڭىندا شىعىس قازاقستان وبلىسى مەن قوبدا (حوۆد) ايماعى اراسىندا باۋىرلاستىق قاتىناس ورناتۋ تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويىلدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ەرلان قوشانوۆ وزبەكستاننىڭ وليي ءماجىلىس سەناتىنىڭ توراعاسىمەن كەزدەسكەنىن جازعان ەدىك.