موبيلدى اۋدارىمدار تۋرالى العاشقى دەرەكتەر ءساۋىر ايىندا بەرىلەدى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى 15-ساۋىرگە دەيىن، ءبىرىنشى توقساننىڭ قورىتىندىسى بويىنشا موبيلدى اۋدارىمدار جونىندەگى بانكتەر اقپاراتى سالىق ورگاندارىنا تۇسە باستايدى.
مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ ارنايى سالىق رەجيمدەرىن اكىمشىلەندىرۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى ەرقانات شىنبەرگەننىڭ ايتۋىنشا، مونيتورينگ بىرنەشە شارتتىڭ جيىنتىعى بويىنشا جۇرگىزىلەدى.
- جەكە شوتتارعا تۇسكەن بارلىق تۇسىمدەردى بانكتەر باقىلايدى. ءۇش اي قاتارىنان 100 جانە ودان دا كوپ ءارتۇرلى تۇلعادان اۋدارىم تۇسسە جانە وسى ءۇش ايداعى جالپى ءتۇسىم سوماسى 1 ميلليون تەڭگەدەن اسسا، بانكتەر سالىق ورگاندارىنا حابار بەرەدى،- دەدى ەرقانات شىنبەرگەن ەلوردادا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
سونىمەن بىرگە، ونىڭ ايتۋىنشا، ەگەر شوت تەك جەكە ماقساتتاردا پايدالانىلسا، مۇنى دالەلدەۋگە بولادى.
- ءبىز بىردەن شارا قولدانبايمىز: الدىمەن تالداۋ جۇرگىزەمىز، جەكە كاسىپكەر رەتىندە تىركەلۋىنىڭ بار-جوعىن، سالىقتاردىڭ تولىق تولەنۋىن قارايمىز. سونداي-اق كامەرالىق باقىلاۋ ناتيجەلەرى بويىنشا حابارلامالار ارقىلى شارا قابىلدايمىز. ياعني وسى حابارلاما اياسىندا سالىق تولەۋشى تۇسىنىكتەمە بەرىپ، شوتتاردىڭ كاسىپكەرلىك قىزمەتكە ەمەس، جەكە قاجەتتىلىكتەرگە پايدالانىلعانىن راستاۋعا قۇقىلى، - دەپ اتاپ ءوتتى م ك ك وكىلى.
ەگەر اۋدارىمداردىڭ كاسىپكەرلىك قىزمەت اياسىندا الىنعانى راستالسا، سالىق تولەۋشىگە قوسىمشا سالىق ەسەبىن تاپسىرۋ قاجەت بولادى. ال جەكە كاسىپكەر رەتىندە تىركەلمەگەن جاعدايدا، ونى زاڭدا بەلگىلەنگەن تارتىپپەن راسىمدەۋى ءتيىس.
وعان قوسا مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى بەلگىلەنگەن تالاپتارعا ساي كەلۋدىڭ ءوزى بانك شوتتارىن بىردەن بۇعاتتاۋعا سەبەپ بولمايتىنىن ايتىپ وتىر. شوت بويىنشا شىعىس وپەراتسيالارى تەك سالىق ورگاندارى جىبەرگەن حابارلاما ورىندالماعان جاعدايدا عانا جانە سالىق كودەكسىندە كورسەتىلگەن تارتىپپەن شەكتەلۋى مۇمكىن.
ەسكە سالا كەتەيىك، جەكە تۇلعالاردى تەكسەرۋ ءۇش العىشارت توعىسقان جاعدايدا جۇرگىزىلۋى مۇمكىن:
- 100 جانە ودان دا كوپ ءارتۇرلى تۇلعادان اۋدارىمداردىڭ ءتۇسۋى؛
- ءۇش اي قاتارىنان مۇنداي تۇسىمدەردىڭ تۇراقتى بولۋى؛
- اۋدارىمداردىڭ جالپى سوماسىنىڭ ەڭ تومەنگى جالاقىنىڭ 12 ەسەلەنگەن مولشەرىنەن، ياعني 1020000 تەڭگەدەن اسۋى.
بۇعان دەيىن ەرقانات شىنبەرگەن ارناۋلى سالىق رەجيمىن قولدانعىسى كەلگەن كاسىپكەرلەر 1- ناۋرىزعا دەيىن سالىق رەجيمى تۋرالى حابارلاما جىبەرۋى كەرەگىن ايتقان ەدى.
