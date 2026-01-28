ق ز
    20:43, 28 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    مۇناي الىپتارىمەن كەلىسىمشارتتاردى قايتا قاراۋ قانداي كەزەڭدە

    استانا. KAZINFORM - ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ ەلىمىزدىڭ مۇناي كەن ورىندارىنان الىناتىن ءونىمدى ءبولۋ تۋرالى كەلىسىمشارتتاردى قايتا قاراۋ ماسەلەسى قانداي كەزەڭدە تۇرعانىن ايتتى.

    мұнай
    Фото: Энергетика министрлігі

    - بۇل باعىتتا جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتىر. ولار ۇلكەن كوممەرتسيالىق كەلىسىمشارتتار بولعاندىقتان اتالعان كەلىسسوزدەردىڭ ناتيجەسىن سىزدەرگە حابارلايمىز، - دەدى مينيستر ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا وراي.

    ونىڭ ناقتىلاۋىنشا، قازاقستاننىڭ زاڭناماسى دا، وزگە دە يۋريسديكتسيالاردىڭ نورمالارى دا مۇنداي كەلىسىمشارتتاردى قايتا قاراۋدىڭ ناقتى مەرزىمىن قاراستىرمايدى. بارلىعى دا تاراپتاردىڭ كەلىسسوزدەر بارىسىنداعى ۇستانىمىنا بايلانىستى.

    - ەگەر قاشاعان جوباسىن ايتار بولساق، وندا «قازمۇنايگازدى» قوسا العاندا 7 قاتىسۋشى بار. ءونىمدى ءبولۋ تۋرالى كەلىسىمگە سايكەس، بارلىق 7 قاتىسۋشى قانداي دا ءبىر ەكىجاقتى كەلىسىمگە كەلۋى ءتيىس. ءبىر قاتىسۋشى باس تارتقان جاعدايدا شەشىم قابىلدانبايدى. ءبىز سوعان تاپ كەلىپ وتىرمىز. سىزدەر پروتسەستىڭ كۇردەلى ەكەنىن ءتۇسىنۋ ءۇشىن ەگجەي- تەگجەيىن ايتىپ تۇرمىن. ءسىز كەلىپ «بەر» دەگەنگە بەرە سالمايدى. ورتاق ىمىراعا كەلۋ قاجەت، - دەدى ەرلان اقكەنجەنوۆ.

    بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇكىمەت ءونىمدى ءبولۋ جونىندەگى كەلىسىمدەردى ەلىمىزگە اناعۇرلىم ءتيىمدى ءارى جاڭا شارتتارمەن ۇزارتۋ ءۇشىن كەلىسسوزدەردى جانداندىرۋى قاجەتتىگىن ايتقان ەدى.

    اۆتور

    مارلان جيەمباي

     

    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
