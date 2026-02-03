ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:43, 03 - اقپان 2026 | GMT +5

    مەملەكەتىمىز باردا ءتىلىمىز ەشقاشان تۇعىردان تۇسپەيدى. مەملەكەتتى ساقتاۋىمىز، ەلدىڭ بىرلىگىن ويلاۋىمىز كەرەك - ەرلان قارين

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىندا مەملەكەتتىك تىلگە لايىقتى مارتەبە بەرىلگەنىن ايتتى.

    Ерлан Қарин
    Фото: видеодан алынған скрин

    - جاڭا كونستيتۋتسيادا مەملەكەتتىك ءتىل قازاق ءتىلى ەكەنى تايعا تاڭبا باسقانداي ناقتى جازىلعان، ايقىن بەكىتىلگەن. اتاپ ايتقاندا، جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ جاڭا جوباسىندا «كونستيتۋتسيالىق قۇرىلىس نەگىزدەرى» دەپ اتالاتىن 1- ءبولىمنىڭ 9-بابىنىڭ 1-تارماعىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك ءتىلى - قازاق ءتىلى دەپ تىكەلەي بەلگىلەنگەن، انىق كورسەتىلگەن. بىزدە مەملەكەتتىك ءتىل بىرەۋ. ول - قازاق ءتىلى. باسقا مەملەكەتتىك جوق، - دەدى ول.

    ەرلان قارين قازاق ءتىلى بيىك تۇعىردا، ءوز ورنىندا ەكەنىنە سەنىم ءبىلدىردى.

    - مەملەكەتىمىز باردا قازاق ءتىلى ەشقاشان ول تۇعىردان تۇسپەيدى. دەمەك سول ءۇشىن، ەڭ باستىسى مەملەكەتتى ساقتاۋ كەرەك، مەملەكەتتى قورعاۋ كەرەك، ەڭ ءبىرىنشى، ەل بىرلىگىن ويلاۋ كەرەك، - دەدى مەملەكەتتىك كەڭەسشى.

    ايتا كەتۋ كەرەك، وتكەن اپتا اياعىندا جاريالانعان جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ جوباسىندا مەملەكەتتىك ءتىلدىڭ مارتەبەسى تۋرالى نورما 9-باپتا ورنالاسقان. ول جەردە مەملەكەتتىك ءتىل - قازاق ءتىلى ەكەنى، ال مەملەكەتتىك مەكەمەلەر مەن ءوزىن-ءوزى باسقارۋ ۇيىمدارىندا ورىس ءتىلى مەملەكەتتىك تىلمەن قاتار قولدانىلاتىنى ايتىلعان.

    اۆتور

    ەسىمجان ناقتىباي

    كونستيتۋتسيالىق رەفورما
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
