مەملەكەتىمىز باردا ءتىلىمىز ەشقاشان تۇعىردان تۇسپەيدى. مەملەكەتتى ساقتاۋىمىز، ەلدىڭ بىرلىگىن ويلاۋىمىز كەرەك - ەرلان قارين
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىندا مەملەكەتتىك تىلگە لايىقتى مارتەبە بەرىلگەنىن ايتتى.
- جاڭا كونستيتۋتسيادا مەملەكەتتىك ءتىل قازاق ءتىلى ەكەنى تايعا تاڭبا باسقانداي ناقتى جازىلعان، ايقىن بەكىتىلگەن. اتاپ ايتقاندا، جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ جاڭا جوباسىندا «كونستيتۋتسيالىق قۇرىلىس نەگىزدەرى» دەپ اتالاتىن 1- ءبولىمنىڭ 9-بابىنىڭ 1-تارماعىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك ءتىلى - قازاق ءتىلى دەپ تىكەلەي بەلگىلەنگەن، انىق كورسەتىلگەن. بىزدە مەملەكەتتىك ءتىل بىرەۋ. ول - قازاق ءتىلى. باسقا مەملەكەتتىك جوق، - دەدى ول.
ەرلان قارين قازاق ءتىلى بيىك تۇعىردا، ءوز ورنىندا ەكەنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
- مەملەكەتىمىز باردا قازاق ءتىلى ەشقاشان ول تۇعىردان تۇسپەيدى. دەمەك سول ءۇشىن، ەڭ باستىسى مەملەكەتتى ساقتاۋ كەرەك، مەملەكەتتى قورعاۋ كەرەك، ەڭ ءبىرىنشى، ەل بىرلىگىن ويلاۋ كەرەك، - دەدى مەملەكەتتىك كەڭەسشى.
ايتا كەتۋ كەرەك، وتكەن اپتا اياعىندا جاريالانعان جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ جوباسىندا مەملەكەتتىك ءتىلدىڭ مارتەبەسى تۋرالى نورما 9-باپتا ورنالاسقان. ول جەردە مەملەكەتتىك ءتىل - قازاق ءتىلى ەكەنى، ال مەملەكەتتىك مەكەمەلەر مەن ءوزىن-ءوزى باسقارۋ ۇيىمدارىندا ورىس ءتىلى مەملەكەتتىك تىلمەن قاتار قولدانىلاتىنى ايتىلعان.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي