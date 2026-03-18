مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر جۇما كۇنى جۇمىس ىستەمەي، كىتاپ وقۋى كەرەك - دەپۋتات
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى باقىتجان بازاربەك مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردىڭ ءوزىن-ءوزى دامىتۋىنا ارنايى كۇن ءبولىپ، ولاردى جۇمىس مىندەتتەمەسىنەن بوساتۋدى ۇسىندى.
-قازىر ءبىز الەۋمەتتىك جەلىنى كوپ پايدالاناتىن ۇلتپىز. ءبىراق وقيتىن ۇلت ەمەسپىز. پرەزيدەنت كىتاپ وقۋ كەرەكتىگىن قانشاما رەت ايتتى. سوندىقتان، مەنىڭ جەكە ۇسىنىسىم - بولاشاقتا وسى جاڭا زاڭ جوباسى اياسىندا نەمەسە كەيىنىرەك اپتانىڭ ءبىر كۇنىن، مىسالى جۇمانى نەمەسە كەز كەلگەن كۇندى تولىقتاي اعارتۋ كۇنى، شىعارماشىلىق كۇن رەتىندە بەلگىلەۋ كەرەك، - دەدى باقىتجان بازاربەك ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا.
دەپۋتاتتىڭ پىكىرىنشە، مۇنداي ءتاسىل شەنەۋنىكتەردىڭ مادەنيەتى مەن كاسىبيلىك دەڭگەيىن ارتتىرۋعا كومەكتەسەدى.
- ياعني ءبارىن توقتاتۋ كەرەك: ەشقانداي جۇكتەمە، تاپسىرما، مەملەكەتتىك قىزمەت بولماۋى كەرەك. مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردى بوساتۋ كەرەك، كىتاپحاناعا بارىپ، كىتاپ وقىسىن، ۇلگى كورسەتسىن، ساناسىن دامىتسىن. ماكياۆەللي مەن ابايدى وقيتىن مەملەكەتتىك قىزمەتشى ساپالى جۇمىس ىستەي الادى، - دەدى ب. بازاربەك.
ايتا كەتەيىك، ماجىلىستە «ق ر مەملەكەتتىك قىزمەتى تۋرالى» زاڭ جوباسى ءبىرىنشى وقىلىمدا ماقۇلداندى. مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردىڭ قىزمەتىنە سوڭعى تۇپكىلىكتى باعانى ەل ازاماتتارى بەرۋى كەرەك.
سونداي-اق، مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر ەڭبەكاقىسى كەمىندە ءۇش جىلدا ءبىر رەت مىندەتتى تۇردە يندەكستەلەدى. زەينەتكە شىققاندا 4 جالاقى مولشەرىندە تولەم بەرىلەدى. وعان قوسا، مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردىڭ تارتىپتىك جاۋاپكەرشىلىگىنە قاتىستى كوزقاراس تۇبەگەيلى قايتا قارالىپ جاتىر.
اۆتور
ايجان سەرىكجان قىزى