مەملەكەتتىك كومپانيالار بيۋدجەتكە تولەيتىن ديۆيدەنتىن تولىق اۋدارماي جاتىر
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتكە تيەسىلى اكسيالاردان بيۋدجەتكە ديۆيدەند تولەۋ جوسپارى 11 ايدا 79,3 پايىز ورىندالعان. بۇل تۋرالى قارجى مينيسترلىگىنىڭ ستاتيستيكالىق بيۋللەتەنىندە ايتىلعان.
جوسپار بويىنشا رەسپۋبليكالىق مەنشىكتەگى اكسيالاردان بيۋدجەتكە 207,7 ميلليارد تەڭگە ديۆيدەند ءتۇسۋى كەرەك بولعان. 11 ايدىڭ قورىتىندىسىندا 164,8 ميلليارد تەڭگە تۇسكەن. ونىڭ ىشىندە ۇلتتىق حولدينگتەردەن تۇسكەن 61,2 ميلليارد تەڭگە جوسپاردا بولماعان.
2025 -جىلى قابىلدانعان جاڭا بيۋدجەت كودەكسىندە ءاربىر ۇلتتىق كومپانيادان بيۋدجەتكە تولەنەتىن ديۆيدەندتەردىڭ كولەمى كەمىندە %50-70 ارالىعىندا بولۋ كەرەك دەپ كورسەتىلگەن. بۇرىن مۇنداي ەڭ تومەنگى شەك جوق ەدى.
سوعان قاراماستان 2026-28 -جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتە مەملەكەتتىك كومپانيالاردان تۇسەتىن جىل سايىنعى ديۆيدەندتىڭ جوسپارلى كولەمى 2024 -جىلى تولەنگەن ديۆيدەندتەردەن ەكى ەسە از بەكىتىلگەن.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي