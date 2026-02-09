جاڭا اتا زاڭدا قازاق ءتىلىنىڭ مارتەبەسى كۇشەيتىلدى - باقىت نۇرمۇحانوۆ
استانا. KAZINFORM - كونستيتسيا جوباسىنىنىڭ 9-بابىندا «تەڭ» ءسوزى «قاتار» دەپ وزگەرتىلدى. بۇل تۋرالى كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ 10- وتىرىسىندا كونستيتۋتسيالىق سوت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى باقىت نۇرمۇحانوۆ ايتتى.
- 9-باپ ناقتىلانىپ، «تەڭ» ءسوزى «قاتار» دەپ اۋىستىرىلدى. 50 جانە 51-باپتاردا «ءوتىنىش» دەگەن سوزدەر «مالىمدەمە» دەپ الىندى. قازاق تىلىندەگى سويلەم قۇراۋ ەرەكشەلىكتەرىن ەسكەرە وتىرىپ، ورىس تىلىندەگى «ياۆلياەتسيا» دەگەن ءسوز سىزىقشامەن اۋىستىرىلدى. وسىلايشا، قازاق تىلىندە «بولىپ تابىلادى» دەگەن سوزدەر الىنىپ تاستالدى. مۇنداي وزگەرىس بىرنەشە باپتى قامتىپ وتىر. بۇل باعىتتاعى شارۋامىز ءارى قاراي جالعاسا بەرەتىن بولادى.
باقىت نۇرمۇحانوۆتىڭ ايتۋىنشا، كونستيتۋتسيا جوباسىنىڭ مەملەكەتتىك جانە ورىس تىلدەرىندەگى ماتىندەرىن جەتىلدىرۋ جۇمىسى ۇزدىكسىز جۇرگىزىلىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، جاڭا جوبانىڭ 9-بابىندا مەملەكەتتىك ءتىلدىڭ مارتەبەسى مەن وزگە تىلدەردىڭ قولدانىلۋ اياسى بىلايشا ايقىندالعان:
1. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى مەملەكەتتىك ءتىل - قازاق ءتىلى.
2. مەملەكەتتىك ۇيىمداردا جانە جەرگىلىكتى ءوزىن-ءوزى باسقارۋ ورگاندارىندا ورىس ءتىلى رەسمي تۇردە قازاق تىلىمەن تەڭ قولدانىلادى.
ءدال وسى «تەڭ دارەجەدە» دەگەن تىركەس قوعام بەلسەندىلەرى مەن زاڭگەرلەردىڭ سىنىنا ىلىكتى.
اۆتور
مارلان جيەمباي