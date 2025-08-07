مەملەكەتتىك ءبىلىم گرانتتارى يەگەرلەرىنىڭ ءتىزىمى جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى 2025-2026 وقۋ جىلىنا ارنالعان مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ گرانتتارىنىڭ يەگەرلەرى انىقتالعانىن مالىمدەدى.
ق ر پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس، ەكونوميكانىڭ باسىم سالالارى ءۇشىن جوعارى بىلىكتى كادرلاردى دايارلاۋ ماقساتىندا گرانتتاردىڭ 60 پايىزى ينجەنەرلىك جانە تەحنيكالىق باعىتتارعا ءبولىندى.
بيىلعى كونكۋرسقا 113 مىڭعا جۋىق ءوتىنىش كەلىپ تۇسكەن. بۇل كورسەتكىش وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 9 مىڭعا ارتىق. مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ تاپسىرىسى 99 پايىزعا يگەرىلدى.
گرانت يەگەرلەرىنىڭ تولىق ءتىزىمى ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىنىڭ سايتىندا، Telegram-ارنالارىندا، سونداي-اق ۇلتتىق تەستىلەۋ ورتالىعىنىڭ سايتىندا قولجەتىمدى.
گرانت تۋرالى كۋالىك ءۇش جۇمىس كۇنى ىشىندە https://grant.testcenter.kz سايتىندا بەرىلەدى.
« سەرپىن» باعدارلاماسى اياسىندا حالىق تىعىز قونىستانعان وڭىرلەردەن شىققان 2 مىڭنان استام جاس سولتۇستىك، شىعىس جانە ورتالىق وڭىرلەردەگى جەتەكشى جوعارى وقۋ ورىندارىنا وقۋعا ءتۇستى.
سونىمەن قاتار، الەۋمەتتىك وسال توپتارعا جاتاتىن بالالار ءۇشىن زاڭنامادا كوزدەلگەن كۆوتالار ساقتالدى. ال حالىقارالىق وليمپيادالار مەن سپورتتىق جارىستاردىڭ جەڭىمپازدارىنا كونكۋرسسىز گرانتتار تاعايىندالدى.
مينيسترلىك جوعارى ءبىلىمنىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋ ماقساتىندا قوسىمشا تەتىكتەردى دە ىسكە قوستى. اتاپ ايتقاندا، مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىمەن 5 جاسقا تولعان بالاعا ەسەپشوت اشۋ كەزىندە باستاپقى ءبىلىم بەرۋ كاپيتالى تولەنەتىن «كەلەشەك» جيناقتاۋ جۇيەسى ەنگىزىلدى. بۇل جۇيە مەملەكەتتىك سىياقىنى، بانكتەر مەن ساقتاندىرۋ ۇيىمدارىنىڭ دا سىياقىسىن الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سونداي- اق جيناقتالعان قاراجاتتى «ۇلتتىق قور - بالالارعا» جوباسىمەن بىرىكتىرۋ مۇمكىندىگى بار.
2024 - جىلى العاش رەت شىعىننىڭ ءبىر بولىگىن جاباتىن سارالانعان گرانتتار ءبولىنىپ، قالعانىن ۇمىتكەر ءوز قاراجاتى نەمەسە وقۋ نەسيەسى ارقىلى وتەيدى. 2025 - جىلى مۇنداي گرانتتار سانى 300 بولادى. بايقاۋ قىركۇيەك ايىندا وتەدى.
بۇعان قوسا، بيىل العاش رەت مەرزىمدى اسكەري قىزمەتىن وتكەرىپ جاتقان ازاماتتارعا 2010 گرانت ءبولىندى. بۇل شارا ولاردىڭ الەۋمەتتىك بەيىمدەلۋىن قامتاماسىز ەتىپ، جوعارى ءبىلىم الۋعا جول اشادى.
قۇجاتتاردى جوعارى وقۋ ورىندارىنا تاپسىرۋ 25 -تامىزعا دەيىن جۇرگىزىلەدى.