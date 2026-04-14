مەملەكەتتىك بيۋدجەتتىڭ كىرىستەرى 6,4 تريلليون تەڭگەنى قۇرادى - قارجى ءمينيسترى
استانا. KAZINFORM - رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت ءۇشىن مۇنايعا سالىناتىن ەكسپورتتىق كەدەن باجى سالىعى وڭ اسەرىن تيگىزدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا 3 ايدىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋ قورىتىندىسىن تالقىلاۋ كەزىندە قارجى ءمينيسترى ءمادي تاكيەۆ ءمالىم ەتتى.
- ەسەپتى كەزەڭدە، مەملەكەتتىك قارجىنىڭ ورنىقتىلىعى، بارلىق الەۋمەتتىك مىندەتتەمەلەردى دەر كەزىندە قارجىلاندىرۋ، وڭىرلەردى قولداۋ، سونداي-اق كىرىستەر مەن شىعىستاردى سيفرلىق باسقارىلاتىن مودەلگە كوشۋ قامتاماسىز ەتىلدى. شيكىزات پەن ۆاليۋتا نارىعىنىڭ سىرتقى قۇبىلۋىنا قاراماستان، جالپى نەگىزگى بيۋدجەت پارامەترلەرى اتقارىلدى. ترانسفەرتتەردى ەسەپتەمەگەندە، مەملەكەتتىك بيۋدجەتتىڭ كىرىستەرى 6,4 تريلليون تەڭگەنى نەمەسە جوسپارعا 104,3 پايىزدى قۇرادى. وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا، تۇسىمدەر 931 ميلليارد تەڭگەگە نەمەسە شامامەن 17 پايىزعا ءوستى، - دەدى م. تاكييەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت كىرىستەرى 4,2 تريلليون تەڭگەگە جەتىپ، 102 پايىزعا اتقارىلدى.
- جەرگىلىكتى بيۋدجەت جوسپاردان 193 ميلليارد تەڭگەگە اسىرا ورىندالىپ، 2,3 تريلليون تەڭگە كولەمىندە ءتۇسىم الىپ كەلدى. 2025 -جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىمەن سالىستىرعاندا، سالىق تۇسىمدەرىنىڭ ءوسۋى %20- دى قۇرادى نەمەسە 1 تريلليون تەڭگەدەن اسا ءتۇسىم قامتاماسىز ەتىلدى. يمپورتتالاتىن تاۋارلارعا سالىناتىن قوسىلعان قۇن سالىعى بويىنشا تۇسىمدەر 165 ميلليارد تەڭگەگە ۇلعايدى. ونىڭ ىشىندە الدىن الا بەرىلەتىن دەرەكتەرگە سايكەس، قوسىلعان قۇن سالىعى مولشەرلەمەسىنىڭ ۇلعايۋى ەسەبىنەن، ءوسىم شامامەن 80 ميلليارد تەڭگەنى قۇرادى. ەسەپتى كەزەڭدە بيۋدجەتتىڭ كىرىس بولىگىنە سىرتقى ماكروەكونوميكالىق فاكتورلار ايتارلىقتاي اسەر ەتتى، ونىڭ ىشىندە الەمدىك مۇناي نارىعى قۇبىلىپ تۇر. ءبىرىنشى توقسانداعى مۇنايدىڭ ورتاشا باعاسى باررەلىنە 80,6 دوللار دەڭگەيىندە قالىپتاستى. بۇل رەتتە، قولدانىستاعى بيۋدجەت ارحيتەكتۋراسىندا مۇناي باعامىنىڭ ءوسىمى تىكەلەي ۇلتتىق قوردىڭ تۇسىمىنە اسەر ەتەتىنىن اتاپ ءوتۋ كەرەك، سەبەبى زاڭناماعا سايكەس مۇناي تۇسىمدەرىنىڭ نەگىزگى بولىگى ۇلتتىق قورعا جىبەرىلەدى. ال رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت ءۇشىن مۇنايعا سالىناتىن ەكسپورتتىق كەدەن باجى سالىعى وڭ اسەرىن تيگىزگەن، وسى رەتتە قوسىمشا 40,5 ميلليارد تەڭگەنى قامتاماسىز ەتىلدى، - دەدى مينيستر.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، كۇردەلى سىرتقى ەكونوميكالىق احۋالعا قاراماستان شيكىزاتتىق ەمەس سەكتور باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن كورسەتتى.