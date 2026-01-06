مەملەكەت قارجىسى «ەليتالىق» مەكتەپتەرگە جۇمسالماۋى ءتيىس - ولجاس بەكتەنوۆ
استانا. KAZINFORM - ولجاس بەكتەنوۆ جەكەمەنشىك ءبىلىم بەرۋ جانە مەديتسينالىق مەكەمەلەردى قارجىلاندىرۋ تەتىكتەرىن قايتا قاراۋدى تاپسىردى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ مەملەكەت باسشىسىنىڭ «قازاقستان جاڭعىرۋدىڭ جاڭا كەزەڭىنە قادام باستى» اتتى باعدارلامالىق سۇحباتىندا بەرگەن تاپسىرمالارىن ورىنداۋ شەڭبەرىندە جەكەمەنشىك ءبىلىم بەرۋ جانە مەديتسينالىق ۇيىمداردى مەملەكەتتىك قارجىلاندىرۋ جۇيەسىن رەفورمالاۋ جونىندە جيىن وتكىزدى.
ۇكىمەت جەتەكشىسى وقۋ-اعارتۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە قارجى مينيسترلىكتەرىنىڭ الدىنا جان باسىنا شاققانداعى قارجىلاندىرۋ جۇيەسىندەگى تەڭگەرىمسىزدىكتەردى جويۋ مىندەتىن قويدى.
جيىندا مەملەكەت ساپالى جانە قولجەتىمدى قىزمەتتەر كورسەتۋ بويىنشا مىندەتتەمەلەردى وزىنە الاتىنى جانە مەكەمەلەردە ورىن بولماعان جاعدايدا جەكەمەنشىك ۇيىمدا وقۋعا جان باسىنا شاققانداعى قارجىلاندىرۋ قاراستىرىلعانى اتاپ ءوتىلدى. دەسە دە بۇل مۇمكىندىكتى تەرىس پايدالانۋ دەرەكتەرى تىركەلىپ وتىر. سۋبسيديا كولەمىن كوبەيتۋ ماقساتىندا وقۋشىلار مەن مۇعالىمدەردىڭ جاساندى لەگى تۋىنداۋدا، ال ءوز كەزەگىندە بۇل ءبىلىم ساپاسىنا، سونداي-اق مەملەكەتتىك شىعىنداردىڭ ءتيىمدى جۇمسالۋىنا تەرىس اسەر ەتەدى.
پرەمەر-مينيستر جەكەمەنشىك ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنا قاتىستى قىمبات وقۋ اقىسى ماسەلەسىن دە اتاپ ءوتتى. ول مەملەكەتتىك بيۋدجەت «ەليتالىق» مەكتەپتەردىڭ قىزمەتىن قارجىلاندىرۋعا جۇمسالماۋى كەرەكتىگىن ەرەكشە ايتتى. مۇنداي مەكتەپتەردە اتا-انالاردىڭ تولەمدەرى وقۋ پروتسەسىن تولىق قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
قارجى ءمينيسترى ءمادي تاكيەۆ جەكە مەكتەپتەرگە مەملەكەتتىك تاپسىرىس بەرۋ تەتىكتەرىن قايتا قاراۋ بويىنشا اتقارىلىپ جاتقان جۇمىستار تۋرالى باياندادى. وسى ماسەلەلەردى شەشۋ ءۇشىن جەكەمەنشىك مەكتەپتەردىڭ قارجىلاندىرۋ پروتسەستەرى تولىق سيفرلاندىرىلىپ، قىزمەتتەرگە تولەمدەر كەلىسىم-شارتتان باستاپ اقشا تولەۋگە دەيىن ەسەپكە الىندى.
OrtaBilim قىزمەتىنىڭ بيىلعى 6- قاڭتارداعى مالىمەتتەرىنە سايكەس، e-Qazyna.kz ۆەب- پورتالىندا 789 جەكە مەكتەپپەن 78,7 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە قارجىلاندىرۋ كەلىسىمدەرى جاسالعان. (2025 -جىلى - 845 مەكتەپ). سونداي-اق، بۇرىن قارجىلاندىرىلعان 206 مەكەمە بەلگىلەنگەن تالاپتارعا ساي كەلمەيدى. وقۋشىلار مەن مۇعالىمدەردى جالعان تىركەۋ جانە قوسارلانعان ەسەپكە الۋ، رۇقسات ەتىلگەن جوبالىق قۋاتتان ارتىق جۇكتەۋ جانە تاعى باسقا جاعدايلار انىقتالدى.
اۋديت بارىسىندا تومەندەگىدەي الدىن الا ناتيجەلەر انىقتالدى:
1333 وقۋشىنىڭ ءبىر مەكتەپتەن ەكىنشى مەكتەپكە 5-تەن 12 رەتكە دەيىن كوشۋى؛
64 جەكەمەنشىك مەكتەپتە وقۋشىلاردىڭ سانى جوبالىق قۋاتتان ەكى ەسە ارتىق بولۋى؛
2024 -جىلى 167 جەكە مەكتەپتىڭ سالىقتىق ەسەپتىلىگىندە كىرىستەر كورسەتىلمەگەن. ىشكى مەملەكەتتىك اۋديت قىزمەتىنىڭ اۋماقتىق دەپارتامەنتتەرى ارنايى حات جىبەرىپ، ناتيجەسىندە مەكتەپتەر 1,2 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە سالىق تولەدى. بۇگىنگى تاڭدا 46 مەكتەپتە قارسى تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر.
كەلەسى كەزەڭدە مەملەكەتتىك مەكتەپتەر (6887 مەكتەپ) ، بالالار باقشالارى مەن ۋنيۆەرسيتەتتەر دە سيفرلاندىرىلاتىن بولادى. بۇل قادام ءبىلىم بەرۋ قىزمەتتەرىن بيۋدجەتتەن قارجىلاندىرۋدىڭ بارلىق تسيكلىندە تولىق اشىقتىقتى قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
جيىن بارىسىندا جەكەمەنشىك ءبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرىن ليتسەنزيالاۋ تاسىلدەرىن قايتا قاراۋ ماسەلەسى دە قارالدى.
جەكە ۇيىمداردىڭ ازاماتتارعا مەديتسينالىق قىزمەت كورسەتۋى سالاسىندا ءتارتىپ ورناتۋ ماقساتىندا ۇكىمەتتىك جۇمىس توبى ازاماتتاردان كەلىپ تۇسەتىن وتىنىشتەردى قاپەرگە الا وتىرىپ، «الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورى» ا ق- نىڭ اكتيۆتەرىنە تالداۋ جۇرگىزەدى. ونىڭ ناتيجەلەرى بويىنشا قوردىڭ تيىمدىلىگىن ودان ءارى ارتتىرۋعا باعىتتالعان شارالار قابىلدانادى.
جيىن قورىتىندىسى بويىنشا وقۋ-اعارتۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ، قارجى مينيسترلىكتەرىنە ءبىر اپتا مەرزىمدە اتالعان ماسەلەلەردى شەشۋ بويىنشا ناقتى ۇسىنىستار ەنگىزۋ تاپسىرىلدى.
بۇل جۇمىستاردى ۇيلەستىرۋ پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى ايدا بالايەۆاعا جۇكتەلدى.
ايتا كەتەلىك بەكتەنوۆ جەكەمەنشىك مەكتەپتەر مەن مەديتسينالىق ۇيىمداردى سۋبسيديالاۋدا الاياقتىق كەڭىنەن تاراعانى تۋرالى ايتقان ەدى.