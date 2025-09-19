مەملەكەت جەردى قايتا اينالىمعا ەنگىزە باستادى
استانا. قازاقپارات - 2022 -جىلدان باستاپ بۇگىنگى كۇنگە دەيىن مەملەكەت مەنشىگىنە 13,7 ميلليون گەكتار جەر قايتارىلدى. ونىڭ ىشىندە 6,2 ميلليون گەكتارى قايتا ءبولىندى. 2,1 ميلليون گەكتار جەر ەلدى مەكەندەرگە جاقىن ورنالاسقاندىقتان، اۋىل تۇرعىندارىنىڭ مال جايۋىنا ورتاق پايدالانۋعا بەرىلسە، قالعان 4,1 ميلليونى اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋارلارىن وندىرۋشىلەر اراسىندا كونكۋرس ارقىلى ءبولىندى.
سونىمەن قاتار جەر پايدالانۋشىلار وزدەرىنە تيەسىلى 4 ميلليون گەكتار جەردى يگەرۋگە كىرىستى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
بۇل تۋرالى 18 -قىركۇيەكتە ۆيتسە-پرەمەر-ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعاريننىڭ توراعالىعىمەن وتكەن جەر رەسۋرستارىن ۇتىمدى پايدالانۋ جونىندەگى رەسپۋبليكالىق كوميسسيا وتىرىسىندا ايتىلدى.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستان حالقىنا جولداۋىندا اكىمدىكتەرگە قايتارىلعان بارلىق اۋىل شارۋاشىلىعى جەرلەرىن 2026 -جىلدىڭ ورتاسىنا دەيىن اينالىمعا ەنگىزۋدى جانە ولاردى ءبولۋ تەتىگىن وزگەرتۋدى تاپسىرعان بولاتىن. ونى ورىنداۋ ءۇشىن اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى پايدالانىلماي جاتقان جەرلەردى ءبولۋ جوسپارىن ازىرلەپ، وڭىرلەرگە جىبەرگەن بولاتىن. اۋىل شارۋاشىلىعى ۆيتسە-ءمينيسترى ازات سۇلتانوۆتىڭ ايتۋىنشا، جەردى ءبولۋ كەزىندە ءبىرىنشى كەزەكتە اۋىل تۇرعىندارىنىڭ جايىلىمعا دەگەن قاجەتتىلىگى جانە فەرمەرلەردىڭ مۇددەلەرى ەسكەرىلۋى ءتيىس. بۇل جەردى اۋىل شارۋاشىلىعى اينالىمىنا تارتۋ مۇمكىندىگىن ارتتىرىپ، مال شارۋاشىلىعىن دامىتادى جانە الەۋمەتتىك شيەلەنىستى تومەندەتەدى.
باستى جاڭالىق - پايدالانىلماي جاتقان اۋىل شارۋاشىلىعى جەرلەرىن ءبولۋ ۇدەرىسىنىڭ تسيفرلىق فورماتقا كوشۋى. بۇدان بىلاي شەشىمدەر ەلەكتروندى كونكۋرستار نەگىزىندە قابىلدانادى. جىل سوڭىنا دەيىن زاڭناماعا ءتيىستى وزگەرىستەر ەنگىزىلۋى قاجەت.
2025 -جىلعى 26 -تامىزدان باستاپ كونكۋرس وتكىزۋ ەرەجەلەرى جاڭارتىلدى. ىرىكتەۋ ينۆەستيتسيا كولەمىنىڭ، تەحنيكا مەن مالدىڭ بولۋى، بىلىكتى ماماندارمەن قامتاماسىز ەتىلۋى سياقتى نەگىزگى ولشەمشارتتار بويىنشا جۇرگىزىلەدى.
جەرلەردى سيفرلاندىرۋ - ماڭىزدى قادام. 2024 -جىلى بارلىق اۋىل شارۋاشىلىعى جەرلەرىن (ءشولدى اۋماقتاردان باسقا) سيفرلاندىرۋ اياقتالدى. بۇگىندە 197,9 ميلليون گەكتار جەردىڭ كارتاسى اشىق فورماتتا قولجەتىمدى، بۇل ەل اۋماعىنىڭ %72,6- ىن قۇرايدى. جۇمىستار تولىعىمەن 2025 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن اياقتالادى.
وتىرىستا سونداي-اق جەر رەسۋرستارىن باسقارۋ كوميتەتىنىڭ اۋماقتىق بولىمشەلەرىنىڭ جىل باسىنان بەرگى قىزمەتى تۋرالى اقپارات بەرىلدى. بارلىعى 2,1 ميلليون گەكتار جەرگە 1381 جوسپاردان تىس تەكسەرۋ جۇرگىزىلگەن. ناتيجەسىندە 1,5 ميلليون گەكتاردى قامتيتىن 1013 زاڭ بۇزۋشىلىقتى جويۋ تۋرالى نۇسقاما بەرىلدى.
قازىرگى تاڭدا بۇرىن بەرىلگەن نۇسقامالار بويىنشا 350,1 مىڭ گەكتار جەر يگەرىلە باستادى. ال 52,6 مىڭ گەكتار بويىنشا ءماجبۇرلى تۇردە قايتارىپ الۋ ءۇشىن سوت ىستەرى ءجۇرىپ جاتىر. جالپى قايتارىلۋى ءتيىس 2 ميلليون گەكتاردىڭ 1,55 ميلليون گەكتارى مەملەكەتكە قايتارىلدى.
- اۋىل شارۋاشىلىعى جەرلەرىن ءادىل ءبولۋ - حالىق ءۇشىن ەڭ وزەكتى ماسەلەلەردىڭ ءبىرى، جەر كوميسسيالارىنىڭ ارالاسۋىن بولدىرماي، ۇدەرىستى تولىقتاي ەلەكتروندى ءارى اشىق ەتۋ قاجەت، - دەدى سەرىك جۇمانعارين.
ول سونداي-اق جايىلىمداردىڭ توزۋىمەن كۇرەسۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن، مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋ جانە اسىل تۇقىمدى مال باسىن جاڭارتۋ ءۇشىن اۋىلدىق وكرۋگتەردىڭ ماڭىنداعى جايىلىمداردى قالپىنا كەلتىرۋ قاجەتتىگىن، بۇل ۋاقىتتى تالاپ ەتەتىنىن، سوندىقتان قايتا ەگۋ جۇمىستارىن قازىردەن باستاۋ كەرەكتىگىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، ش ق و- دا جەر قويناۋىن زاڭسىز پايدالانۋ ءىسى اشكەرەلەندى.
ءماجىلىس دەپۋتاتى باقىتجان بازاربەك «بانك قۇپياسى» ۇعىمىنىڭ سالدارىنان 10 ميلليون گەكتار جەردىڭ مەملەكەتكە قايتارىلماي جاتقانىن ءمالىم ەتتى.
جامبىل وبلىسىندا سۋ قورىنىڭ 50 گەكتار جەرى مەملەكەت مەنشىگىنە قايتارىلدى.