مەملەكەت باسشىسىنىڭ اتىنا جاڭا جىلعا وراي قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتتارى كەلىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ اتىنا شەت مەملەكەتتەردىڭ باسشىلارى مەن حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ جەتەكشىلەرىنەن جاڭا جىلعا وراي قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتتارى كەلىپ جاتىر. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسىن رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين، ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭ، وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەۆ، قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ، تاجىكستان پرەزيدەنتى ەمومالي راحمون، تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى سەردار بەردىمۇحامەدوۆ، ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆ، بەلارۋس پرەزيدەنتى الەكساندر لۋكاشەنكو، ارمەنيا پرەزيدەنتى ۆااگن حاچاتۋريان، ارمەنيا پرەمەر- ءمينيسترى نيكول پاشينيان، ب ا ءا پرەزيدەنتى شەيح مۋحاممەد بەن زايد ءال ناحايان، ب ا ءا ۆيتسە-پرەزيدەنتى، پرەمەر-ءمينيسترى، دۋباي ءامىرشىسى مۇحاممەد بەن راشيد ءال ماكتۋم، ب ا ءا ۆيتسە-پرەزيدەنتى، پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى مانسۋر بەن زايد ءال ناحايان، ماروككو كورولى VI مۇحاممەد، يران پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكيان، مىسىر پرەزيدەنتى ابدەل فاتتاح اس-سيسي، يسپانيا كورولى VI فەليپە، يسپانيا پرەمەر-ءمينيسترى پەدرو سانچەس، گەرمانيا پرەزيدەنتى فرانك-ۆالتەر شتاينمايەر، گەرمانيا فەدەرالدىق كانسلەرى فريدريح مەرتس، ۇلى بريتانيا پرەمەر-ءمينيسترى كير ستارمەر، يتاليا پرەزيدەنتى سەردجو ماتتارەللا، ماجارستان پرەزيدەنتى تاماش شۋيوك، سلوۆەنيا پرەزيدەنتى ناتاشا پيرتس-مۋسار، البانيا پرەزيدەنتى بايرام بەگاي، حورۆاتيا پرەزيدەنتى زوران ميلانوۆيچ، لاتۆيا پرەزيدەنتى ەدگارس رينكيەۆيچس، ەۋروپالىق كەڭەس پرەزيدەنتى انتونيۋ كوشتا، جاپونيا پرەمەر-ءمينيسترى سانايە تاكايچي، كورەيا پرەزيدەنتى لي چجە ميەڭ، ۆەتنام كوممۋنيستىك پارتياسى ورتالىق كوميتەتىنىڭ باس حاتشىسى تو لام، ميانما پرەزيدەنتىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى مين اۋن حلاين، رۋاندا پرەزيدەنتى پول كاگامە، سينگاپۋر اعا ءمينيسترى لي سيان لۋن، ت م د باس حاتشىسى سەرگەي لەبەديەۆ، شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ باس حاتشىسى نۇرلان ەرمەكبايەۆ، فيفا پرەزيدەنتى دجانني ينفانتينو، حالىقارالىق دزيۋدو فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى ماريۋس ۆيزەر.
سونداي-اق حالىقارالىق جانە وڭىرلىك ۇيىم جەتەكشىلەرى، بۇرىنعى مەملەكەت جانە ۇكىمەت باسشىلارى، شەتەلدىك كورنەكتى مەملەكەت قايراتكەرلەرى، شەتەلدىك ءىرى كومپانيالار مەن قارجى ينستيتۋتتارىنىڭ جەتەكشىلەرى، ديپلوماتيالىق ميسسيا وكىلدەرى جانە باسقا دا رەسمي تۇلعالار قۇتتىقتادى.