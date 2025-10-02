مەملەكەت باسشىسىنا العاشقى سيفرلىق ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ مۇشەسى تانىستىرىلدى
استانا. KAZINFORM - «سامۇرىق-قازىنا» قورى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆقا SKAI (Samruk-Kazyna Artificial Intelligence) نەيروجەلىسىن -ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ سيفرلىق تاۋەلسىز مۇشەسىن تانىستىردى.
«سامۇرىق-قازىنا» قورىنىڭ رەسمي Telegram-كانالىنىڭ حابارلاۋىنشا، SKAI - جاساندى ينتەللەكت نەگىزىندە ازىرلەنگەن جانە ءوڭىر بويىنشا ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ داۋىس بەرۋ قۇقىعى بار العاشقى سيفرلىق تاۋەلسىز مۇشەسى.
تانىستىرۋ ءراسىمى استانادا Digital Bridge حالىقارالىق فورۋمى اياسىندا ءوتتى.
SKAI كورپوراتيۆتىك باسقارۋدىڭ اشىقتىعى مەن ساپاسىن ارتتىرۋدىڭ جاڭا قۇرالى بولماق.
نەيروجەلى ىشكى جانە سىرتقى نورماتيۆتىك قۇجاتتاردى، 2008 -جىلدان بەرگى ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ شەشىمدەرىن جانە قوردىڭ قۇرىلعان ساتىنەن باستاپ جيناقتالعان باسقا دا ماتەريالداردى تالدايدى.
بۇل - كەڭەستىڭ الدەقايدا ۇتىمدى ءارى سارالانعان شەشىمدەر قابىلداۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى.
- جاساندى ينتەللەكت نەگىزىندەگى نەيروجەلىنىڭ ديرەكتورلار كەڭەسىنە تاعايىندالۋى - بۇل ناعىز كۆانتتىق سەرپىلىس: تەحنولوگيا مەن ادامدار شەشىمدى بىرلەسە قابىلدايدى، ال سيفرلاندىرۋ تەك قانا بيزنەس-پروتسەستەرمەن شەكتەلمەي، باسقارۋ فيلوسوفياسىنىڭ ءبىر بولىگىنە اينالۋدا، - دەدى «سامۇرىق-قازىنا» ا ق باسقارما ءتوراعاسى نۇرلان جاقىپوۆ.
قاۋىپسىزدىك تە باستى نازاردا: SKAI «قازاق تەلەكومنىڭ» ەكىنشى سۋپەركومپيۋتەرى Al Farabium-نىڭ جابىق كونتۋرىندا جۇمىس ىستەيدى.
وسىلايشا، اقپارات ەل اۋماعىنان تىسقارى تارامايدى، ال جوعارى ەسەپتەۋ قۋاتى تالداۋدىڭ سەنىمدىلىگى مەن جىلدامدىعىن قامتاماسىز ەتەدى. جۇيەنىڭ نەگىزى رەتىندە قازاقستاندىق Alem LLM تىلدىك مودەلى قولدانىلعان.
نەيروجەلىنى قولدانىسقا ەنگىزۋ - قوردىڭ سيفرلاندىرۋ مەن باسقارۋدى ترانسفورماتسيالاۋعا باعىتتالعان ۇزاق مەرزىمدى ستراتەگياسىنىڭ ءبىر بولىگى.
ايتا كەتەيىك، استانادا Digital Bridge 2025 حالىقارالىق تەحنولوگيالىق فورۋمى ءوتىپ جاتىر.