ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    17:54, 05 - تامىز 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى سەردار بەردىمۇحامەدوۆپەن كەزدەستى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان پرەزيدەنتى تەڭىزگە شىعار جولى جوق دامۋشى ەلدەرگە ارنالعان بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ ءۇشىنشى كونفەرەنسياسىنا شاقىرعانى ءۇشىن سەردار بەردىمۇحامەدوۆكە العىس ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Мемлекет басшысы Түрікменстан президенті Сердар Бердімұхамедовпен кездесті
    Фото: Ақорда

    قاسىم-جومارت توقايەۆ اتالعان ءىس-شارا وسى ساناتقا جاتاتىن ەلدەردىڭ جاعدايىنا قاتىستى وزەكتى ماسەلەلەر تۋرالى پىكىر الماسىپ، ناقتى شەشىمدەر ازىرلەيتىن ماڭىزدى الاڭ ەكەنىنە نازار اۋداردى.

    كەزدەسۋ بارىسىندا ساۋدا-ەكونوميكا، ەنەرگەتيكا، كولىك-ترانزيت سالالارىنداعى سەرىكتەستىكتى نىعايتۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.

    مەملەكەتتەر باسشىلارى قازاقستان مەن تۇرىكمەنستان اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى جان-جاقتى دامىتۋعا بەيىل ەكەنىن تاعى دا راستادى.

    Tokayev meets with Turkmen President Serdar Berdimuhamedov
    Photo credit: Akorda

     

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ تەڭىزگە شىعار جولى جوق دامۋشى ەلدەرگە ارنالعان بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ ءۇشىنشى كونفەرەنسياسىنا قاتىسۋ ءۇشىن تۇرىكمەنستانعا بارعان بولاتىن.

    اۋەجايدا قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن گۋربانگۋلى بەردىمۇحامەدوۆ از-كەم اڭگىمەلەستى.

    ەرتەسىنە قاسىم-جومارت توقايەۆ «اۆازا» كونگرەسس-ورتالىعىنا باردى. سودان كەيىن پرەزيدەنت ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ بەيرەسمي كەزدەسۋىنە قاتىستى.

    سونداي-اق مەملەكەت باسشىسى تەڭىزگە شىعار جولى جوق دامۋشى ەلدەرگە ارنالعان بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ ءۇشىنشى كونفەرەنسياسىندا ءسوز سويلەدى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات قاسىم-جومارت توقايەۆ
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار