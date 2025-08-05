مەملەكەت باسشىسى تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى سەردار بەردىمۇحامەدوۆپەن كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان پرەزيدەنتى تەڭىزگە شىعار جولى جوق دامۋشى ەلدەرگە ارنالعان بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ ءۇشىنشى كونفەرەنسياسىنا شاقىرعانى ءۇشىن سەردار بەردىمۇحامەدوۆكە العىس ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ اتالعان ءىس-شارا وسى ساناتقا جاتاتىن ەلدەردىڭ جاعدايىنا قاتىستى وزەكتى ماسەلەلەر تۋرالى پىكىر الماسىپ، ناقتى شەشىمدەر ازىرلەيتىن ماڭىزدى الاڭ ەكەنىنە نازار اۋداردى.
كەزدەسۋ بارىسىندا ساۋدا-ەكونوميكا، ەنەرگەتيكا، كولىك-ترانزيت سالالارىنداعى سەرىكتەستىكتى نىعايتۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
مەملەكەتتەر باسشىلارى قازاقستان مەن تۇرىكمەنستان اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى جان-جاقتى دامىتۋعا بەيىل ەكەنىن تاعى دا راستادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ تەڭىزگە شىعار جولى جوق دامۋشى ەلدەرگە ارنالعان بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ ءۇشىنشى كونفەرەنسياسىنا قاتىسۋ ءۇشىن تۇرىكمەنستانعا بارعان بولاتىن.
اۋەجايدا قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن گۋربانگۋلى بەردىمۇحامەدوۆ از-كەم اڭگىمەلەستى.
ەرتەسىنە قاسىم-جومارت توقايەۆ «اۆازا» كونگرەسس-ورتالىعىنا باردى. سودان كەيىن پرەزيدەنت ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ بەيرەسمي كەزدەسۋىنە قاتىستى.
سونداي-اق مەملەكەت باسشىسى تەڭىزگە شىعار جولى جوق دامۋشى ەلدەرگە ارنالعان بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ ءۇشىنشى كونفەرەنسياسىندا ءسوز سويلەدى.