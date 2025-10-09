16:41, 09 - قازان 2025 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسى تاجىكستان پرەزيدەنتى ەمومالي راحمونمەن كەزدەستى
الماتى. KAZINFORM - پرەزيدەنتتەر قازاقستان مەن تاجىكستاننىڭ ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگىن ودان ءارى نىعايتۋعا بەيىل ەكەندەرىن راستادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
تاراپتار بۇعان دەيىن جوعارى دەڭگەيدە قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردى تولىق جۇزەگە اسىرۋدىڭ ماڭىزىنا توقتالدى.
سونداي-اق وڭىرلىك جانە حالىقارالىق كۇن تارتىبىندەگى وزەكتى ماسەلەلەر جونىندە پىكىر الماستى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ەمومالي راحمونعا «ورتالىق ازيا - رەسەي» سامميتىن، سونىمەن قاتار ت م د مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ وتىرىسىن تابىستى وتكىزۋگە تىلەكتەستىك ءبىلدىردى.
بۇعان دەيىن پرەزيدەنتتىڭ دۋشانبە قالاسىنا بارعانىن حابارلاعان ەدىك. مەملەكەت باسشىسىن حالىقارالىق اۋەجايدا تاجىكستان پرەمەر-ءمينيسترى كوحير راسۋلزودا قارسى الدى.
اۆتور
ابىلايحان جۇماشيەۆ