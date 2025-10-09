ق ز
    مەملەكەت باسشىسى تاجىكستان پرەزيدەنتى ەمومالي راحمونمەن كەزدەستى

    الماتى. KAZINFORM - پرەزيدەنتتەر قازاقستان مەن تاجىكستاننىڭ ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگىن ودان ءارى نىعايتۋعا بەيىل ەكەندەرىن راستادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Мемлекет басшысы Тәжікстан Президенті Эмомали Рахмонмен кездесу өткізді
    Фото: Ақорда

    تاراپتار بۇعان دەيىن جوعارى دەڭگەيدە قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردى تولىق جۇزەگە اسىرۋدىڭ ماڭىزىنا توقتالدى.

    سونداي-اق وڭىرلىك جانە حالىقارالىق كۇن تارتىبىندەگى وزەكتى ماسەلەلەر جونىندە پىكىر الماستى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ ەمومالي راحمونعا «ورتالىق ازيا - رەسەي» سامميتىن، سونىمەن قاتار ت م د مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ وتىرىسىن تابىستى وتكىزۋگە تىلەكتەستىك ءبىلدىردى.

    بۇعان دەيىن پرەزيدەنتتىڭ دۋشانبە قالاسىنا بارعانىن حابارلاعان ەدىك. مەملەكەت باسشىسىن حالىقارالىق اۋەجايدا تاجىكستان پرەمەر-ءمينيسترى كوحير راسۋلزودا قارسى الدى.

