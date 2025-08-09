ق ز
    11:14, 09 - تامىز 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى سينگاپۋر پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى سينگاپۋر پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت تارمان شانمۋگاراتنامدى سينگاپۋر رەسپۋبليكاسى تاۋەلسىزدىگىنىڭ 60 جىلدىق مەرەيتويىمەن قۇتتىقتادى.

    Фото: Акорда

    بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    - بۇگىندە ەلىڭىز تۇراقتى ءوسىپ-وركەندەۋدىڭ، ءتيىمدى باسقارۋدىڭ جانە يننوۆاتسيالىق جاڭعىرۋدىڭ وزىق ۇلگىسىن كورسەتىپ وتىر. وسى ورايدا، ءسىزدىڭ بيىك ماقساتتارعا جەتەلەيتىن بىرەگەي باستامالارىڭىزدىڭ تابىستى جۇزەگە اسۋىنا تىلەكتەسپىن. سينگاپۋر - قازاقستاننىڭ وڭتۇستىك- شىعىس ازياداعى سەنىمدى سەرىكتەسى. ەكى ەل اراسىنداعى ىقپالداستىقتىڭ تۇعىرى بەرىك، مۇمكىندىگى مول ەكەنىن ايرىقشا اتاپ وتۋگە بولادى، - دەپ جازىلعان جەدەلحاتتا.

