20:05, 08 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسى سولتۇستىك ماكەدونيا پرەزيدەنتىن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى سولتۇستىك ماكەدونيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت گوردانا سيليانوۆسكا-داۆكوۆانى سولتۇستىك ماكەدونيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق مەيرامى - تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى.
- مەملەكەت باسشىسى بالقان تۇبەگىندەگى قازاقستاننىڭ سەنىمدى سەرىكتەستەرىنىڭ ءبىرى سانالاتىن سولتۇستىك ماكەدونيا رەسپۋبليكاسىمەن ءداستۇرلى دوستىق جانە ءوزارا تۇسىنىستىك رۋحىنداعى ىنتىماقتاستىق ۇدايى دامي بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىدان بۇرىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت لۋيس يناسيۋ لۋلا دا سيلۆانى برازيليانىڭ ءتول مەرەكەسى - تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتاعان ەدى.