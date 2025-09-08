ق ز
    مەملەكەت باسشىسى سولتۇستىك ماكەدونيا پرەزيدەنتىن قۇتتىقتادى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى سولتۇستىك ماكەدونيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Фото: Акорда

    قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت گوردانا سيليانوۆسكا-داۆكوۆانى سولتۇستىك ماكەدونيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق مەيرامى - تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى.

    - مەملەكەت باسشىسى بالقان تۇبەگىندەگى قازاقستاننىڭ سەنىمدى سەرىكتەستەرىنىڭ ءبىرى سانالاتىن سولتۇستىك ماكەدونيا رەسپۋبليكاسىمەن ءداستۇرلى دوستىق جانە ءوزارا تۇسىنىستىك رۋحىنداعى ىنتىماقتاستىق ۇدايى دامي بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    وسىدان بۇرىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت لۋيس يناسيۋ لۋلا دا سيلۆانى برازيليانىڭ ءتول مەرەكەسى - تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتاعان ەدى.

